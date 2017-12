NNGG critica que ayuntamientos "percibirán menos de 25 céntimos por joven" para programas juveniles

El presidente de Nuevas Generaciones del Partido Popular en Andalucía, Enrique Rodríguez, ha criticado este miércoles que los consistorios granadinos "percibirán menos de 25 céntimos por joven" para programas juveniles, y ha reprochado a la Junta que solo invierta "60.000 euros para que los ayuntamientos de la provincia mejoren los servicios" e iniciativas dirigidos a este segmento de la población.

En una rueda de prensa con el presidente provincial de NNGG en Granada, Rafael Caracuel, el dirigente 'popular' ha lamentado que "cada año nuestros jóvenes tengan que ir a otras comunidades autónomas en busca de oportunidades".

Enrique Rodríguez ha considerado "claramente insuficientes las ayudas y el apoyo que reciben las entidades locales y los colectivos juveniles, que son los que tienen la responsabilidad de las políticas de juventud ante el abandono de funciones y dejadez continuada del Instituto Andaluz de la Juventud".

Como ejemplo de su "insuficiencia", Rodríguez ha citado el caso de Granada donde "los ayuntamientos de la provincia van a recibir menos de 60.000 euros para programas y servicios a la juventud", lo que significa que la provincia contará "con menos de 25 céntimos por joven para que los ayuntamientos puedan mejorar dichos servicios".

Así, ha reclamado a la Junta que "ya que no cumplen con su competencia, que por lo menos se corresponsabilice con quien sí lo hace: los ayuntamientos y las entidades juveniles andaluzas".

Ha afirmado no entender "cómo a los colectivos juveniles de Granada no van a llegar ni 45.000 euros, con todos los servicios que hacen" y, en referencia a la presidenta de la Junta, "si Susana Díaz no tiene ganas de defender a los jóvenes", hay, en su opinión, "una alternativa joven para Andalucía, el proyecto del PP y de Juanma Moreno, que sí cree en la juventud andaluza".

"La foto de Susana Díaz es la de la parálisis y de estar más pendiente de los problemas internos de su partido que de los problemas e inquietudes de los jóvenes andaluces y granadinos", ha señalado por su parte Rafael Caracuel, quien ha agregado que "los jóvenes granadinos se ven privados de oportunidades porque la Junta de Andalucía, sus socios en la Diputación Provincial y en el ayuntamiento tienen a Granada como la gran olvidada".