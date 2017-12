La Junta y el Ayuntamiento firman el convenio sobre el uso de centros educativos en horario extraescolar

13/12/2017 - 20:37

De la Torre y Alba valoran el avance, que no acaba con el problema, y discrepan sobre competencias en llevar a cabo infraestructuras

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y la delegada territorial de Educación, Patricia Alba, han firmado en la tarde de este miércoles el convenio para el uso de las instalaciones de una serie de centros escolares en horario extraescolar, tras los problemas de ruido.

En concreto, se trata de los colegios de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Ramón del Valle Inclán, CEIP Hans Christian Andersen, Instituto de Educación Secundaria (IES) Ben Gabirol, CEIP Pintor Félix Revello de Toro, CEIP Rectora Adelaida de la Calle, IES Litoral e IES Ciudad de Melilla; así como el Lex Flavia, Puerta Oscura y Jorge Guillén.

El convenio, "desde ya operativo", incluye extender el horario de uso de 20.00 a 22.00 horas y que el Ayuntamiento firme después acuerdos con los clubes para su cesión, siempre que presenten el proyecto deportivo para cada centro docente; estas entidades asumirán las obligaciones del Consistorio. De igual modo, hay una adenda que permitirá que esa cesión pueda ser realizada posteriormente a los clubes por parte del Ayuntamiento.

De la Torre, que ha valorado que se "despejara el camino" para la firma con la estimación favorablemente del recurso presentado por la Delegación de Educación en el caso de los colegios Revello de Toro y Lex Flavia "porque había razones para aceptarlo", ha mostrado su "satisfacción" porque se lleve a cabo la firma, lo que repercutirá en que se pueda hacer la actividad "en los términos más compatibles posibles, diría de total compatibilidad, con el derecho al descanso de vecinos".

Al respecto, ha abogado por seguir trabajando, tendiendo la mano del Consistorio "para la cooperación, para conseguir que los focos de ruido que se han producido y que han creado molestias puedan ser minimizados lo más posible".

A juicio de De la Torre, tanto la Junta como el Ayuntamiento persiguen el mismo interés, que es que la actividad deportiva "tenga facilidades y tengamos las mejores instalaciones".

En suma, el regidor se ha congratulado de que hay avance positivo y del compromiso por parte del Consistorio, "a pesar de que no somos competentes en hacer instalaciones deportivas en Málaga, y hemos hecho muchas", agregando en relación con el baloncesto que "queda y hay asignaturas pendientes", por lo que "habrá que verlo serenamente" y saber a quién le corresponde las competencias.

"NO ES UNA SOLUCIÓN DEFINITIVA"

Por su parte, Alba ha señalado que "tras meses de reuniones y de incumplimientos por fin llegamos a firmar este convenio", reiterando, no obstante, que "no es una solución definitiva", ya que "no soluciona el problema de los ruidos", que se solucionaría con "la construcción de nuevas infraestructuras deportivas en la ciudad de Málaga", que "ha sido el origen del problema".

"Si hubiéramos tenido esas infraestructuras deportivas adaptadas a los ruidos, no hubiera habido denuncias de vecinos por las molestias causadas", ha sostenido.

Alba, asimismo, ha agradecido a los clubes deportivos "la paciencia"; además de a los directores, que "han tenido que asumir una responsabilidad que nos compete". También ha recordado que en el decreto de racionalización del gasto público "se recoge claramente que los ayuntamientos serán los competentes en materia de infraestructuras deportivas en la ciudad, independientemente, que la Junta pueda colaborar o ayudar puntualmente en la planificación".

"Lo que no vamos a hacer es convertir los patios de recreos en búnker porque está claro que los niños merecen tener unos recreos al aire libre", ha advertido Alba, que, al igual que el alcalde, ha agregado que lo que se pueda "colaborar desde los centros educativos para la práctica deportiva ahí estaremos", eso sí, ha insistido en que "Educación no es la responsable del deporte en la capital".

Cuestionados por quién asumirá a partir de ahora un hipotética multa por ruido, De la Torre ha dicho que "trataremos de que no haya motivos para la multa", mientras que Alba ha recordado que "se modificó un decreto a nivel andaluz hace un año para dar cobertura a una situación que sólo se producía en la capital; y ahora se ha modificado el convenio mediante una adenda para que el Consistorio pueda a su vez realizar otros convenios con los clubes, para, a su vez, hacerlos responsables si hubiera cualquier multa".

COLEGIOS

Por otro lado, sobre la situación en infraestructuras en los colegios, De la Torre ha detallado que en el centro Lex Flavia, del que se ha levantado la medida cautelar y ya pueden volver los niños a las actividades extraescolares, "tenemos un compromiso de avanzar técnicamente", después de que se llevara a cabo una cubierta, que "ha hecho resonancia". Al respecto, ha recordado "el ofrecimiento" del delegado de la Junta, José Luis Ruiz Espejo, pero, ha añadido, "estamos dispuestos a hablar de ello".

En relación con el centro Puerta Oscura, que está apercibido, De la Torre ha abogado por "tratar de resolverlo en el ámbito de dónde sea para que la convivencia de vecinos e instalaciones sea sin problema". Asimismo, ha detallado que el centro tiene problemas con el pabellón, que fue llevado a cabo en su momento por la Consejería, "y tiene efecto de resonancia", por lo que "habrá que medirlo y ver cómo se puede insonorizar".

Así, ha incidido en que ha dejado "abierto" el camino a la colaboración del Consistorio "entendiendo que son instalaciones educativas y que, por tanto, corresponde a la Consejería". "Estamos dispuestos a abordar el tema, mejor acompañados, al 50 por ciento, que solos", ha reiterado.

Por otro lado, De la Torre ha planteado que se deberá tratar con la Consejería de Deporte la ampliación de instalaciones deportivas en la ciudad para que "exista menos presión sobre las instaladas en los colegios", lo que exige un "análisis exacto" de las responsabilidad para hacerlas.

"Antes de que existiera el estado de las autonomías --ha aclarado-- era el Estado, luego fue trasferido a nivel autonómico y no tengo noticias de que esté transferida a nivel local, aunque la delegada cree que sí y lo veremos con muchísimo gusto". "Trataremos de trabajar con una mano tendida a la colaboración", ha incidido.

Para De la Torre, "lo que importa es que la posibilidad de hacer deporte, y Málaga es una ciudad comprometida con el deporte, está abierta y no ha estado cerrada en estos días".

ALEGACIONES

Cuestionados por si esto ha sido una polémica que ha dañado la imagen de la ciudad, Alba ha señalado que "este tema se podría haber solucionado hace meses, cuando llegamos a tres preacuerdos que no se han cumplido ninguno".

Por su parte, el alcalde ha sostenido que "se han hecho todos los esfuerzos, se ha trabajado con mucha seriedad desde el Área de Deporte en tener los convenios y adendas", recordando las denuncias y los expedientes abiertos.

"En cualquier caso entendemos sobre estos expedientes que una alegación equivalente al recurso que se ha planteado ahora hubiera podido parar el tema o desviarlo de otra forma, según la opinión de los técnicos", ha sostenido De la Torre, aunque ha dejado claro que "no quiero darlo como definitivo puesto que no he hecho un análisis detenido".

Al respecto, Alba ha aclarado que "cuando llegaron los inicios de los expedientes sancionadores a los centros, que pertenecen a la Delegación Territorial, se abrió un periodo de alegaciones, y éstos presentaron no muy diferentes a las que ha presentado en la actualidad la Delegación".

Así, ha dicho que "podemos entrar en tipos de detalles", como que "la semana pasada no se podía estimar ninguna alegación y esta semana entenderlas", añadiendo, que "se ha hecho un esfuerzo por parte de las direcciones de los centros afectados y se presentaron alegaciones en su momento a los expedientes".