Arrimadas afirma que Cs es el voto "seguro" para unir a los catalanes

13/12/2017 - 21:21

Afirma que para gobernar mejor basta con "no robar, no mentir y no insultar"

MANRESA (BARCELONA), 13 (EUROPA PRESS)

La candidata de Cs a presidir la Generalitat, Inés Arrimadas, ha defendido que su partido es el voto "seguro" que trabajará para unir y reconciliar a los catalanes en vez de separarlos, que hará que los ciudadanos tengan menos discusiones con otros y recuperen a los amigos y familiares con los que se han dejado de hablar por el proceso independentista.

"Hay que votar seguro en estas elecciones", ha insistido este miércoles en un acto en Manresa, y ha reiterado que quiere sumar con los partidos consitucionalistas, pero que oye algunos planteamientos del candidato socialista, Miquel Iceta, y se lleva las manos a la cabeza, como plantear indultar a encausados por el proceso independentista.

Se ha preguntado si "será eso la preparación de un nuevo tripartito" por parte del PSC, y se ha mostrado convencida de que Cs ganará el 21 de diciembre, algo que han aplaudido los 200 asistentes al acto, del que se han quedado fuera otras 150, que la han aclamado como 'Presidenta'.

Ha advertido a los partidos independentistas de que no van a romper España, "pero sí a muchas familias por el camino", y ha ironizado con que el presidente del Govern cesado, Carles Puigdemont, lo tiene muy fácil cuando tiene un problema, porque se va a Bruselas y va diciendo que es un presidente en el exilio, algo que no pueden hacer el resto de ciudadanos.

Arrimadas ha dicho que las estructuras de Estado que defiende Cs son los colegios y los centros sanitarios, que es lo que van a priorizar, y ha añadido: "A cualquier persona con un mínimo de dignidad se le debería caer la cara de vergüenza por destinar el dinero a chiringuitos" independentistas mientras había miles de personas en listas de espera.

No han priorizado las políticas sociales porque los dirigentes independentistas "estaban muy ocupados imaginándose, pintando y recortando una república para colgarla en la nevera, porque no les va a servir de otra cosa", ha dicho en el acto, en el que también ha intervenido el número dos por Barcelona, Carlos Carrizosa.

Ha destacado que Cs lo tendrá "muy fácil para gobernar mejor que estos señores: con no robar, no mentir y no insultar" ya lo hará mejor, porque el ejecutivo de Puigdemont y el que llama el tripartito de la separación han robado también amigos y tiempo, y han destinado dinero público al proceso independentista.

Los partidos independentistas no tiene ninguna propuesta que explicar, por lo que "no salen del bucle del 155 y del victimismo", según ella, que ha advertido de que Cs va a responder a los insultos y amenazas que recibe con votos el 21 de diciembre.

RESPUESTA EN LAS URNAS

"Os vamos a contestar en las urnas muy fuerte; tan fuerte, que lo va a escuchar hasta el señor Puigdemont desde Bruselas", y ha señalado que los independentistas insultan a Cs porque están muy nerviosos, y a algunos incluso les tiemblan las piernas por la auditoría que ella haría en la Generalitat si gobierna.

Ha dicho que nadie puede quedarse en casa el 21 de diciembre: "Cuando ERC pide que se salga a votar para que no gane Cs, es que estamos haciendo algo objetivamente muy bien, es que podemos ganar".

Pide votar con la misma ilusión con que se votó la Constitución en 1978, y ha dicho que no permitirá que algunos se carguen lo que hicieron los padres y abuelos de esta generación: "El 21 de diciembre tenemos que ser dignos sucesores" de su trabajo para recuperar la convivencia tras lo que ha llamado una etapa negra.

"Tenemos que salir del día de la marmota y volver a una economía fuerte y sólida" y a la convivencia en Catalunya, ha defendido Arrimadas, que ha dicho que esto debe lograrse cuanto antes para no perder un día, un euro, un amigo ni un familiar más.

DIEZ MANDAMIENTOS

Carlos Carrizosa ha criticado que los partidos independentistas han incumplido principios de los Diez Mandamientos, como 'No robarás': "Este primer mandamiento en Catalunya se lo pasaban por el arco de triunfo en toda la democracia".

"Antes era la banda del 3% y ahora es la banda del 'procés', que ha destinado nuestro dinero a pagarse sus fiestas", ha añadido sobre los dirigentes independentistas, a los que ha acusado de incumplir también el de no mentir.

Ha criticado que estos dirigentes también han incumplido el principio de no insultar, y les ha advertido de que la revolución de los ciudadanos que defienden acabar con el proceso independentista es una "revolución popular, y no inducida desde sus despachos".

El número 11 por Barcelona, Antonio Espinosa, ha dicho que los dirigentes independentistas no tienen remedio y mienten más que hablan, por lo que les ha tachado de trileros: Cuando les hemos pillado, encima responden como niños irresponsables", y ha pedido convertir el invierno del proceso independentista en la primavera de Cs.