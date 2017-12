Gibraltar.-Gobierno negociará con Londres "en su momento" para que trabajadores del Campo no se vean perjudicados

13/12/2017 - 23:21

El secretario de Estado para la UE, Jorge Toledo, ha asegurado este miércoles que el Gobierno negociará con Reino Unido "en su momento" para que los trabajadores de Gibraltar no tengan ningún cambio "a peor" como consecuencia del Brexit. En concreto, ha abierto la puerta a negociar que se aplique en el Peñón el periodo transitorio que se acuerde con Londres tras la salida.

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

Durante una comparecencia en la Comisión Mixta Congreso-Senado para la UE, Toledo ha recordado que, conforme a las orientaciones que aprobaron los Veintisiete para negociar, cualquier acuerdo futuro entre la UE y Reino Unido solo se aplicará a Gibraltar si hay un acuerdo entre Madrid y Londres.

"A menos que hablemos Reino Unido y España bilateralmente, el 30 de marzo de 2019 no se aplica (en Gibraltar) nada, ni periodo transitorio ni nada, pues bien, esto que podría causar mucha incertidumbre (...) que no se preocupen que vamos a negociar con Reino Unido en su momento", ha asegurado. Su objetivo es que si los habitantes del campo sufren algún cambio, que sea "a mejor".

Además, Toledo ha avanzado que el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis, convocará en breve a los alcaldes del Campo de Gibraltar para explicarles las repercusiones del principio de acuerdo alcanzado sobre la salida británica y las orientaciones para la próxima fase de la negociación.

UN 95% CONSEGUIDO

En su opinión, el principio de acuerdo alcanzado la semana pasada es un buen acuerdo porque con él, según el negociador europeo, Michel Barnier, la UE ha conseguido un 95 por ciento de sus objetivos y, además, los derechos de los ciudadanos quedan "razonablemente garantizados", aunque queden asuntos pendientes.

La comparecencia de Toledo se ha centrado en informar sobre el Consejo Europeo del jueves y el viernes donde, "con toda probabilidad", los Veintisiete decidirán que ha habido "progresos suficientes" en la negociación de la salida para pasar a la siguiente fase.

Además, ha explicado que la cifra neta que deberá pagar Londres, que la prensa británica ha estimado entre 45.000 y 55.000 millones de euros, no figura en ningún documento "para no poner en aprietos a nadie", y que en realidad lo que se ha buscado no es acordar una cifra, son o "los principios, qué obligaciones se reconocen y en qué medida".

Toledo ha detallado que la mayor parte de las orientaciones que se aprobarán en el Consejo Europeo se refieren a la negociación sobre el periodo transitorio y que, de hecho, el lunes la Comisión Europea presentará una propuesta de mandato centrada mayoritariamente en el periodo transitorio. En su opinión, sería bueno que la UE se pusiera otro plazo, el 15 de marzo, como fecha para aprobar las orientaciones para la relación futura, aunque ha reconocido que para eso hay que ver primero qué propone Reino Unido.