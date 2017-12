La pronta denuncia y la coordinación entre Policía y jueces, claves contra las ocupaciones ilegales

14/12/2017 - 13:56

La delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancuasa, y los mandos de Policía Nacional y Guardia Civil en la región especializados en viviendas ocupadas ilegalmente han abogado hoy por animar a la pronta denuncia de los propietarios de estas viviendas, la celebración de juicios rápidos y una mejor coordinación entre Policías y Juzgados para luchar contra este fenómeno delictivo en auge.

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

La delegada ha inaugurado esta mañana junto con el presidente de la Federación Madrileña de Municipios, Guillermo Hita, las jornadas sobre viviendas ocupadas ilegalmente. Han intervenido también el comandante de la Jefatura de Operaciones, y el coordinador de la Oficina de Viviendas Ocupadas, el Inspector Sergio Gámez, así como alcaldes de los municipios de la región, concejales de las áreas de seguridad de los consistorios y mandos de las policías locales entre los asistentes.

Allí Dancausa ha asegurado que el fenómeno de la ocupación ilegal es una prioridad para la Delegación de Gobierno, en colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. "Somos conscientes de los conflictos de convivencia que ésta práctica delictiva genera y entendemos la preocupación y malestar de los vecinos de los entornos donde se producen", ha manifestado.

Estas jornadas tienen como objetivo principal que los alcaldes y ediles de la región conozcan en profundidad el fenómeno de la ocupación ilegal, para tratarlo de forma eficaz en sus respectivos municipios. El trabajo que lleva a cabo la Oficina de Seguimiento de Viviendas Ocupadas de la Policía Nacional, creada en abril de 2016, "ha permitido realizar una radiografía de la situación y actuar en consecuencia", ha indicado la delegada.

Dancausa ha promovido la pronta denuncia por parte de los propietarios, bien sean particulares, empresas o la propia administración municipal, porque "cuanto más reducido es el tiempo de ocupación, menos inseguridad y menos conflictos soportan los vecinos".

"Si no hay denuncia no se puede actuar, si la Policía no investiga se demora, jueces y fiscales tienen que agilizar el proceso y llevarlo a juicio rápido. Todo es un engranaje", ha indicado la delegada, que ha agradecido el trabajo de jueces y fiscales para el desmantelamiento en el último mes de 18 'narcopisos' en Madrid.

No obstante, la representante del Gobierno ha indicado que la legislación actual para luchar contra este fenómeno delictivo en auge "es blanda y no ayuda mucho pero entre todos tenemos que actuar de forma conjunta. Los vecinos lo demandan. No tiene por qué tener miedo a salir de la calle, ni que les destrocen los lugares comunes; tenemos que amparar a estos vecinos", ha prometido.

Por su parte, el presidente de la FMM ha querido diferenciar entre el legítimo acceso a la vivienda que según la Constitución tienen todos los españoles con formas de actuación ilícitas como las okupaciones. "Estamos hablamos de algo tiene que ver con la seguridad y orden público de los municipios. Los problemas de la okupación están alterando la vida normal de los vecinos", ha señalado.

Hita ha querido agradecer a la delegada del Gobierno y los mandos policiales que les hayan hecho un hueco en la agenda para participar en esta Jornada. "Los que luchan por el acceso a la vivienda tienen que estar preocupados por los problemas de la convivencia que está generando la okupación con k. Por eso trabajamos conjuntamente Delegación, Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Local para que no alteren la vida social de los vecinos", ha añadido.

JUICIOS RÁPIDOS

Dancausa ha defendido que estos delitos sean tratados en juicios rápidos, "y se han reducido los tiempos de recuperación de las viviendas de 2 años a una media de entre 15 días y 2 meses".

Desde que en abril de 2016, se pusiera en marcha la Oficina de Viviendas Ocupadas se han realizado 615 juicios rápidos que han permitido recuperar 1.355 viviendas, de las que 953 se han liberado en 2017, según el informe realizado hace mes y medio sobre el asunto, ha indicado la delegada en la Jornada.

Asimismo, ha recordado que esta oficina cuenta con un número de teléfono, el 900.100.301, y una dirección de correo electrónico, madrid.ocupacioni@policia.es, operativos 24 horas al día, los 365 del año, para comunicar cualquier hecho relacionado con este fenómeno delictivo.

La delegada ha concluido su intervención asegurando que, aunque "acabar con las ocupaciones es un desafío complicado, es un objetivo que está a nuestro alcance si administraciones, cuerpos de seguridad, entidades, la justicia y los propietarios, asumimos un papel activo y colaboramos".