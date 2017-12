Madrid. maestre dice que las supuestas desavenencias en el equipo de gobierno de carmena "no son ciertas"

14/12/2017 - 13:53

La portavoz del Gobierno municipal de Madrid, Rita Maestre, aseguró este jueves que el "escenario" de supuestas desavenencias partidistas en el Ejecutivo "no existe" y "parte de una premisa que no es cierta", y "la realidad termina imponiéndose sobre las premisas que no son ciertas".

Maestre rechazó hacer valoraciones partidistas en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, porque le parece una "falta de respeto" a la institución que representa, y así eludió todas las preguntas que se le hicieron sobre el manifiesto que nueve de los 20 concejales de Ahora Madrid firmaron el lunes pidiendo más democracia interna y un sistema de primarias Dowdall para la configuración de la candidatura para las elecciones de 2019.

La portavoz, eso sí, garantizó que en la Junta de Gobierno no se había hablado de ese tema, puesto que en ese órgano se aprueba el orden del día y se plantean cuestiones de futuro pero siempre de índole ejecutiva.

Cuando se le preguntó si las supuestas desavenencias entre los diversos partidos o plataformas que componen Ahora Madrid, Maestre consaetó que "ese escenario no existe en el equipo de gobierno", de forma que "se parte de una premisa que no es cierta" y "la realidad termina imponiéndose sobre las premisas que no son ciertas".

