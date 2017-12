Moreno expresa extrañeza por que Susana Díaz salga en defensa de Chaves y Griñán cuando los ha "borrado" del PSOE-A

14/12/2017 - 14:23

Susana Díaz le recomienda que se clave "a fuego" que "no se gana en los juzgados lo que no se gana en las urnas"

SEVILLA, 14 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP-A, Juanma Moreno, ha expresado este jueves ante el Pleno del Parlamento su extrañeza por que la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, salga en defensa de la "decencia y honestidad" de sus antecesores Manuel Chaves y José Antonio Griñán, enjuiciados en el caso de los ERE, cuando los ha "borrado" del PSOE-A y no se cuenta con ellos en ningún acto, ni siquiera en el que se celebró para conmemorar con los 40 años del 4D.

Susana Díaz y Juanma Moreno han protagonizado un bronco debate ante el Pleno al hilo del caso de los ERE, con interrupciones constantes y cruce de acusaciones desde las bancadas de diputados socialistas y populares, lo que llevó al presidente del Parlamento, Juan Pablo Durán, a llamar al orden a los parlamentarios en reiteradas ocasiones.

Moreno fue el primero en sacar a la luz, en su primera intervención, el asunto de los ERE, a pesar de que dijo que no tenía intención de hacerlo, señalando que los hechos no acompañan a la presidenta cuando defiende la decencia y honestidad de los expresidentes de la Junta, porque los ha "borrado" de últimos actos del PSOE-A, como el del 4D, "donde ha borrado 20 años de socialismo en Andalucía".

"Usted no defiende la honorabilidad de los expreisdentes, sino que se defiende a sí mima como siempre ha hecho a lo largo de su vida política y lo saben bien sus propios compañeros y por eso no la quisieron", ha indicado Moreno, haciendo también referencia a la derrota de Susana Díaz en las primarias del PSOE.

Asimismo, ha dicho a Susana Díaz que el propio Manuel Chaves dijo textualmente a Griñán "Pepe, Susana nos ha matado".

Por su parte, la presidenta de la Junta ha reprochado a Moreno su "cinismo político" poniendo en cuestión la defensa que ella hace de Chaves y Griñán, cuando durante años el PP han querido "despellejar y arrastrar la imagen de dos personas decentes y honradas como los expresidentes". "Que usted venga hoy a hablarme de los expresidentes forma parte de su cinismo político, indigno", ha apuntado la presidenta.

Tras expresar su extrañeza por que Moreno haya dicho que no quería hablar de los ERE, cuando lo "traía escrito", Susana Díaz le ha pedido respeto a la figura de Chaves y Griñán, dos "personas decentes y honestas", y ha denunciado que no hay algo más burdo que haber pretendido compararlos con los casos de corrupción que han afectado a los expresidentes autonómicos del PP como Francisco Camps e Ignacio Gnzalez o al extesorero del PP Luis Bárcenas. Se ha mostrado segura de que la justicia, a la que ella respeta, pondrá las cosas en su sitio.

Asimismo, la presidenta ha aprovechado para expresar que aunque ella y Moreno se dedican a la política, "no son iguales" y tienen cosas distintas de "cristal": "Yo tengo los bolsillos de cristal y todo el mundo sabe lo que gano, lo que tengo y como pago mi casa, y usted tiene la mandíbula de cristal y los bolsillos más oscuros que los míos", ha dicho Díaz al dirigente popular.

También le ha recomendado que tenga clavado "a fuego" una lección que debería haber aprendido del expresidente del PP-A Javier Arenas: "que no se gana en los juzgados lo que no se gana en las urnas". En su opinión, se puede pretender manchar la imagen de las personas y de Andalucía, pero los andaluces saben muy bien quien defiende a esta tierra, y quien utiliza la "mentira, la calumnia y hacer daño al contrario desde la cobardía de no haber ganado nunca la confianza de la gente".

"Piense en Arenas, nunca ganará en los juzgados lo que su partido permanentemente seguirá perdiendo en las urnas", ha dicho Díaz a Moreno, quien tiene el récord de haber "perdido de una tacada un tercio de la representación del PP-A en el Parlamento, para sentarse él en un escaño". "Solo un partido empotrado en la derrota como el suyo, es capaz de soportar una reducción tan drástica del número de parlamentarios", ha dicho la presidenta al dirigente popular.

POLÉMICA POR ALUSIONES

Tras la culminación del debate entre ambos, se vivió una tensa situación en el salón de plenos a raíz de que Moreno pidiera al presidente del Parlamento que le diera la palabra por alusiones y en defensa de su honorabilidad, tras haber dicho Susana Díaz que sus bolsillos estaban "oscuros". Durán le negó la palabra argumentando que en todos los debates se utilizan términos "de todo tipo" y que no entendía que en este caso se hubiera producido un "menoscabo cierto, claro y nítido" de dicha honorabilidad.

Esto provocó la protesta en la bancada de los diputados populares, cuya portavoz, Carmen Crespo, tomó la palabra para reclamar a Durán que exigiera a Susana Díaz que retirara su afirmación sobre Moreno, porque ha atentado contra su "honorabilidad", y para denunciar que el consejero de Cultura, Miguel Ángel Vázquez, lo había llamado "mezquino".

Durán replicó a Crespo que él no había escuchado que Moreno fuera calificado de "mezquino", sino que había escuchado la expresión "una mezquindad", por lo que reclamó a la portavoz popular en varias ocasiones respeto y que mantuviera la compostura ante la insistencia de ésta en exigirle que adoptara medidas.