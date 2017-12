Més per Menorca defiende que no hay que remodelar el Govern tras la dimisión de Barceló

14/12/2017 - 14:27

Més per Menorca ha defendido este jueves que, a pesar de la dimisión del vicepresidente del Govern y conseller de Innovación, Investigación y Turismo, Biel Barceló, a un año y medio de las próximas elecciones "no es el momento" de remodelar el ejecutivo balear.

MENORCA, 14 (EUROPA PRESS)

El portavoz de la formación, Nel Martí, ha manifestado que "lo que se tiene que hacer es poner en valor el trabajo hecho hasta ahora y explicar os hitos que se han conseguido".

Martí ha considerado que Barceló "se equivocó aceptando el viaje" y ha defendido que en política "se debe pagar el precio de esos errores".

No obstante, la formación de Menorca ha recordado que no se trata de un tema de corrupción, sino que mantienen que el problema en democracia no es cometer este tipo de errores, sino que no se corrijan.

"Errores siempre se cometen porque somos humanos, pero antes no se asumían responsabilidades y a día de hoy algunas formaciones sí que dan la cara", ha defendido Martí a través de un comunicado.

Més per Menorca cree que los que tiene que hacer Més per Mallorca es proponer una persona para sustituir a Barceló: "Eso forma parte del equilibrio de dos partidos que forman parte del Govern y dos que le dan apoyo desde fuera".

Asimismo, han defendido que más allá de la polémica que ha rodeado la Conselleria de Turismo, el trabajo que ha llevado a cabo ha sido "positivo" ya que se han hecho dos de las leyes más importantes de la legislatura, la del impuesto turístico y la del alquiler turístico, impulsadas desde la Consellería que hasta ahora dirigía Barceló.