PSOE y Podemos critican a PP y Cs por hacer "rodillo" con las enmiendas que han presentado a los Presupuestos

14/12/2017 - 14:38

Los grupos parlamentarios PSOE y Podemos han criticado a PP y Ciudadanos tras el debate de las enmiendas parciales a las secciones de Presidencia, Fomento, Hacienda y Salud por haber hecho "rodillo" ambos partidos con "todas" las enmiendas que han presentado a los presupuestos de la Comunidad de 2018.

CARTAGENA (MURCIA), 14 (EUROPA PRESS)

El socialista Ángel Rafael Martínez ha manifestado que tanto PP como Ciudadanos han "rechazado" las enmiendas presentadas "sin entrar en un análisis no partidista" de las propuestas que han registrado. Él mismo ha recordado que su grupo ha aprobado años anteriores enmiendas presentadas por el PP porque las veían "razonables".

En ese sentido, los socialistas han recordado que entre las enmiendas que habían presentado a las secciones debatidas esta mañana destacan la puesta en marcha de la ley de Vivienda, el plan director de carreteras u otras relacionadas con la mejora del consorcio de extinción de incendios.

En cuanto a las relacionadas con Salud, el PSOE había propuesto mejoras en hospitales y centros de salud "intentando conseguir que el Rosell sea un hospital al 100%" y han advertido que también se ha rechazado el inicio de los trámites de construcción de un centro de alta resolución. Mientras que en Hacienda tampoco han salido adelante enmiendas para "mejorar los municipios", lo que les hace asegurar que "el PP demuestra que no es municipalista". Martínez ha señalado que el consejero reconoció que para que cuadren las cuentas "infradota" el Servicio Murciano de Salud, por lo que consideran "un debate falso" el de los presupuestos.

Los socialistas se han reservado todas las enmiendas que no han sido aprobadas para el Pleno final del día 19 a fin de que "quede constancia de que PP y Cs están en contra de todo lo que proponemos".

Coincidiendo con las declaraciones del PSOE, el portavoz de Podemos, Óscar Urralburu cree que PP y Ciudadanos "rechazan hacer mejor la Región de Murcia" con el rechazo de las enmiendas presentadas por la formación morada y los socialista. Según ha dicho, "se olvidan de las reivindicaciones de muchísima gente de esta Región. Prefieren mantener dietas, altos cargos y personal puesto a dedo antes de mejorar colegios, centros de salud, desarrollar la industria a través de las renovables o poner a más gente a trabajar para luchar contra el fraude".

En Salud, ha explicado el portavoz de Podemos, es "doloroso" que se hayan negado a crear el laboratorio de fecundación in vitro en la Arrixaca. Este laboratorio, "hubiese reducido el coste de los tratamientos al no ser tratadas las parejas en centros privados concertados, y por lo tanto se podría atender a un mayor número de parejas y reducir la lista de espera que actualmente está en casi dos años, lo que se traduce en que quienes tienen capacidad económica recurren a las clínicas privadas para no espera", ha añadido.

Sobre los municipios, Urralburu piensa que PP y Ciudadanos "dan la espalda al centro de salud de San Cristóbal, el SUAP de San Diego, y los servicios de atención de 24h en la pedanía de La Parroquia en Lorca. El nuevo centro en la zona de Molina Este, de dotar con una ambulancia a las pedanías de Moratalla o del hospital de Cieza, en el cuál queríamos invertir un millón de euros".

El líder de la formación morada también ha valorado la sesión de esta tarde afirmando que en Educación, se "consolida" el modelo de concertación y de impulso de la privada". Ha manifestado que tanto PP como Ciudadanos "quieren una red pública, con una inversión por alumno al nivel de Ceuta o Melilla, mientras que en los módulos de concierto educativo estamos pagando lo mismo que en País Vasco". Ha destacado, asimismo, otras enmiendas de su grupo como la puesta en marcha de una Oficina Antifraude, el desarrollo pleno de la ley de vivienda, más dinero al Mar Menor o recursos para mejorar la lucha contra la violencia machista.

Por parte del PP, Miguel Cascales ha apuntado que el trabajo de los grupos parlamentarios de PSOE y Podemos ha sido "escaso, con un carta y pega de las enmiendas del presupuesto de 2017 utilizando enmiendas plantilla". Ha explicado que sus propuestas "están ya recogidas en los presupuestos" como es el apoyo a loas Organizaciones No Gubernamentales que capitalizan gran parte de los presupuestos participativos. Y ha cuestionado que Podemos proponga que se destinen 3.000 euros a atenciones protocolarias a la representante del pueblo saharaui, respaldamos su causa pero no compartimos la propuesta de Podemos.

En el ámbito de Fomento, ha afirmado que las enmiendas de Podemos y PSOE "no aportan nada" y que "obvian" infraestructuras y ha criticado que la formación que dirige Óscar Urrabulru proponga con una enmienda "cargarse" la ZAL de Murcia.

En cuanto a las propuestas económicas para el desarrollo de la Ley de Vivienda, el PP ha recordado que el Gobierno regional ya ha anunciado que el desarrollo reglamentario "está muy avanzado, lo que no quiere decir que no se está trabajando". Lo ha ejemplificado aludiendo a que el servicio de mediación hipotecaria ha atendido a más de 1.000 personas en los últimos tres años y en el 70% de los casos se ha llegado a un acuerdo entre los propietarios y las entidades financieras.

En materia de carreteras, el diputado popular ha dicho que las propuestas del PSOE "son muy pobres, solo proponen que se haga un plan de carreteras y como contraposición el Gobierno del PP va a invertir en modernizar, mantener y conservar la red viaria que conecta a los municipios de la Región 79 millones de euros".

El diputado del PP Domingo Coronado ha afirmado que, en Sanidad, el PSOE "ha querido cubrir el expediente", recordando que "muchas de sus propuestas son reiteraciones de las que hicieron en 2017", en este sentido ha aludido a que han planteado el 51% de las enmiendas del año pasado. A su juicio los presupuestos son también "tremendamente municipalistas", destinando más de un 33% a un fondo de recuperación local y subvencionando a los pequeños municipios.

El PP también ha valorado las secciones de esta tarde añadiendo a que les ha llamado la atención a que con 1.373 millones que se destina a Educación, Agricultura y Agua "plantean enmiendas de 128.000 euros. Esto nos da buenas vibraciones. Da a entender que lo hacemos bien y que tenemos su aval".

En cuanto a Ciudadanos, Luis Francisco Fernández ha advertido que PSOE y Podemos "no pueden criticar" que se hayan rechazado sus enmiendas porque "no han querido negociar con el Gobierno". Ha apuntado a que su espíritu de diálogo ha hecho que la formación naranja "encaje propuestas interesantes".

Según Fernández, el problema de las enmiendas de los otros dos partidos de la oposición es que "no hay encaje" en las cuentas regionales. A él le llama la atención que se aminore la partida para el Servicio Murciano de Salud y se proponga crear servicios de salud en pedanías rurales como Moratalla "discriminando a otros municipios".

En Hacienda a Ciudadanos le ha llamado la atención que se extraigan fondos de dotaciones para informática, "queremos que se luche contra el fraude fiscal, pero no que sea a costa de las dotaciones en materia informática".

En cuanto al debate de esta tarde, Ciudadanos piensa que Podemos "sigue con la obstinación fóbica en Educación para no destinar nada a la concertada y todo para la pública; para nosotros es tan importante la educación pública como la privada" y ha criticado al PSOE por "llevar casi un año y medio bloqueando la ley de gratuidad de libros de texto".