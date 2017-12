Cladera resalta que el impuesto turístico es "jurídicamente sólido y hecho con rigor"

14/12/2017 - 14:41

La consellera de Hacienda y Administraciones Públicas ha puesto en valor el Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) en la presentación del libro 'El impuesto balear sobre estancias turísticas', de Carmen Fernández, y ha defendido que "es una norma jurídicamente sólida y hecha con rigor".

PALMA DE MALLORCA, 14 (EUROPA PRESS)

En su libro, Fernández, profesora de Derecho Tributario y Derecho Público en la Universitat de les Illes Balears (UIB), y que durante cerca de 15 años ha sido miembro del Consell Consultiu, analiza la norma desde el punto de vista jurídico y técnico.

En la presentación ante los medios de comunicación, Cladera ha afirmado que el estudio de Fernández "demuestra el rigor y la solidez con los que se ha formulado el Impuesto del turismo sostenible".

Según se ha explicado, el volumen, editado por Lleonard Muntaner, efectúa un análisis comparado entre las tres únicas iniciativas de imposición turística en el Estado: el ITS de Baleares del 2016, el Impuesto sobre estancias turísticas de Cataluña, del 2012; y la pionera ecotasa, también de Baleares, aprobada en 2001.

Cladera ha destacado que la tesis del libro fortalece la norma ante denuncias, puesto que queda demostrado que esta "no supone doble imposición con el IVA, no es discriminatoria por las personas según su procedencia, no atenta contra la libertad de movimientos a la UE, es coherente y respeta el derecho tributario constitucional español, y además no colisiona con ningún tributo de otra Administración Pública".