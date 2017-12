Fernández (PP) cree que unas cuentas pactadas con Podemos no servirían al interés general en Asturias

14/12/2017 - 14:54

La presidenta del PP de Asturias, Mercedes Fernández, ha afirmado este jueves que un presupuesto autonómico pactado entre el PSOE, IU y Podemos "no sirve" al interés general de Asturias. Los acercamientos de las tres fuerzas de izquierdas asturianas, ha afirmado, no le gustan "nada".

OVIEDO, 14 (EUROPA PRESS)

En unas declaraciones remitidas a los medios Fernández ha rechazado la idea de que el PSOE llegue a un acuerdo presupuestario con la izquierda, poniendo el foco en Podemos, partido que, a su juicio, es "el más radical de los que existen en Asturias". Dicho pacto, ha afirmado, "perjudicaría a los intereses generales de Asturias y de los asturianos".

Ante esta posibilidad, la líder del PP asturiano ha dicho "con toda claridad" que Asturias "puede tener un presupuesto razonable pactado y acordado con el PP", en el que se rebaje la presión fiscal, se ponga el acento en la inversión y mejore la calidad educativa.

"No queremos que haya un pacto con la radicalidad que supone Podemos, no es el único acuerdo posible", ha insistido. No obstante, si el Gobierno de Asturias "no quiere, no puede, o no le dejan" pactar con el PP, el presidente asturiano, Javier Fernández, no cumplirá, en su opinión, con la "promesa de servir al interés general" en Asturias.