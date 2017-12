Durán afea al PP-A que pretenda utilizar el Pleno del Parlamento como un "tribunal", en relación a la campaña del 4D

14/12/2017 - 14:52

El presidente del Parlamento andaluz, Juan Pablo Durán, ha afeado este jueves al PP-A que pretenda utilizar el Pleno de la Cámara como "un tribunal", en relación a la contratación de la campaña institucional del 4D a una empresa madrileña en la que trabaja un sobrino del presidente del Parlamento.

SEVILLA, 14 (EUROPA PRESS)

Así se ha pronunciado Durán ante el Pleno del Parlamento, después de que el diputado del PP-A Pablo Venzal, al comienzo de una pregunta oral sobre reducción de altos cargos dirigida a la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, se refiera directamente al caso que atañe a Durán.

"La pregunta iba referida a la reducción de altos cargos pero visto lo que ha pasado en la sesión de control, --al rifirrafe entre Durán y el PP-A tras el debate entre Susana Díaz y Juanma Moreno--, voy a empezar hablando de un alto cargo, el presidente del Parlamento".

Acto seguido y sin dejar que terminara la frase, Durán interrumpía a Venzal para pedirle que se ciñera al Reglamento de la Cámara y al objeto de la pregunta, recordándole que el presidente del Parlamento no es un alto cargo del Gobierno andaluz y que las preguntas de la sesión de control son relativas a la gestión de la Junta.

El diputado del PP-A, que volvía a tomar la palabra, pedía a Durán que no se pusiera "nervioso" e insistía en que el presidente del Parlamento "incumplió la ley cuando no se abstuvo activamente conforme a la ley de régimen jurídico en un procedimiento donde su sobrino era empleado de la empresa contratada".

Durán volvía a interrumpir a Venzal y le recordaba que no estaba ante "un tribunal". Además, le encomiaba "por segunda vez" al asunto sobre la cuestión, una pregunta a Montero. "No estoy nervioso, vea que ni me tiembla la voz, estoy totalmente tranquilo", respondía el presidente de la Cámara, quien segundos más tarde volvía a interrumpir a Venzal, que insistía en la misma línea.

Por tercera vez y durante un tenso debate, Durán pedía al parlamentario 'popular' que se refiriera al asunto de la pregunta y le advertía "por última vez" antes de obligarle a tomar "otra medida". Seguidamente, Venzal afirmaba que si la Junta hubiera adaptado la normativa a los nuevos tiempos "la nueva ley del gobierno central prevé que en la selección de altos cargos se exige capacitación e idoneidad".

Además, según ha añadido, "hay unos mecanismos de control externos y se prevén mecanismos sancionadores para que extremos como el que estamos viendo, ejemplo claro el del presidente al contratar unos servicios incurriendo en un posible conflicto de intereses; Durán tendría que haberlo comunicado a ese organismo y probablemente haberse abstenido en su comportamiento para haber cumplido la ley".

Venzal ha defendido que la Junta tiene la obligación de reducir los altos cargos, pero antes de eso tienen que "mejorar la norma", siendo además la comunidad autónoma de España "con mayor ratio por habitante de altos cargos, frente a la media que está en 72.000 habitantes por cada alto cargo, la Junta tiene 32.000 habitantes por cada alto cargo".

Al término del turno del diputado del PP-A y antes de ceder la palabra a Montero, Durán criticaba el "juicio de valor" realizado por Venzal "que no se corresponde con lo que ha dicho el letrado mayor". En este momento, se producía otro rifirrafe entre Durán y Venzal, quien intentaba volver a tomar la palabra, mientras que el presidente del Parlamento se la negaba y le pedía que se comportara "como un diputado de esta Cámara".

MONTERO: "EL PP-A VIENE A MONTAR EL ESPECTÁCULO"

A continuación, la consejera de Hacienda reprochaba al diputado del PP-A que haya venido a esta Cámara a "montar el espectáculo" y no a interesarse por la reducción de altos cargos. "Ni siquiera me ha formulado la pregunta, pero yo le voy a contestar porque respeto al Parlamento y porque el Gobierno andaluz responde siempre a lo que se pregunta", ha añadido Montero, quien pedía a Venzal que utilice "otros mecanismos" para cuestiones no relativas a la sesión de control.

En relación a la reducción de altos cargos, la titular del ramo ha dicho que ha sido de un 29 por ciento desde 2009, pasando de 401 a 286 y ha acusado al parlamentario 'popular' de "faltar a la verdad" sobre la comparativa con el resto de comunidades. "Andalucía tiene un promedio respecto a la población de 3,2 por 100.000 habitantes, frente a un 4,6 por ciento del resto del Estado", ha apuntado.

