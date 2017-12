La ministra de Defensa presentará este viernes en Huesca los detalles de la reapertura del cuartel Sancho Ramírez

La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, visitará este viernes las instalaciones del cuartel Sancho Ramírez de Huesca y presentará los detalles de su reapertura, prevista para el año 2018.

Está previsto que al acuartelamiento oscense se traslade desde Madrid el cuartel general de la División Castillejos y su batallón, con unos 500 efectivos, el doble de los que había cuando se cerró el Sancho Ramírez hace un año. Todo indica que el 2 de enero llegarán a Huesca los primeros militares, en comisión de servicio para poner a punto la instalación.

La diputada del PP en el Congreso de los Diputados por Huesca y exalcaldesa de la ciudad, Ana Alós, que intentó en varias ocasiones que el Ministerio de Defensa reconsiderase su decisión de cerrar el cuartel, ha considerado que la ministra llegará a Huesca este viernes con un regalo debajo del brazo.

"La verdad es que no podíamos tener mejor noticia en vísperas de Navidad que la visita de la ministra de Defensa porque viene con un regalo debajo del brazo, que es la reapertura del Sancho Ramírez. Ha sido mucho trabajo y meses muy duros y para mí personalmente han sido dos años de gran pesar por una situación que no queríamos y que hemos intentado que no se produjera", ha indicado.

La ministra concretará todos los detalles de la reapertura. En este punto, Alós ha señalado que "en estos momentos podemos decir que la reapertura puede venir incluso mejor de lo que teníamos inicialmente en cuanto a la repercusión para la ciudad. La ministra nos confirmará todos los detalles de qué es lo que finalmente se instala, cómo se instala y en qué condiciones, pero todo parece que las perspectivas son muy positivas".

Cospedal recorrerá las instalaciones militares, además de los terrenos que Defensa ha pedido para ampliarlas, en concreto 8 hectáreas aledañas al cuartel, la mitad de propiedad municipal y el resto de particulares. Por ello, el consistorio ha iniciado las negociaciones para su compra, valorada en 1,6 millones de euros.