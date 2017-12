El PP denuncia que la alcaldesa pedánea de Bácor-Olivar construyó "sin licencia" su piscina

14/12/2017 - 14:59

El diputado provincial del PP Jesús Lorente ha pedido este jueves explicaciones a la alcaldesa pedánea de Bácor-Olivar, Laura Martínez (PSOE), por la "construcción de una piscina en la zona perimetral de su recidencia", que se habría ejecutado "sin licencia municipal".

GRANADA, 14 (EUROPA PRESS)

Es, según ha dicho, una de las "dos incidencias urbanísticas" que afectan a esta Entidad Local Autónoma perteneciente el Ayuntamiento de Guadix y que, a juicio de Lorente, "ponen en entredicho la gestión" de Martínez.

Jesús Lorente se ha remitido a "un informe técnico del 27 de septiembre", solicitado por el PP en el Ayuntamiento de Guadix, en el que se apuntaría a que la construcción de la piscina "se ejecutó en su totalidad sin existir licencia municipal", considerando "presuntamente responsable a la alcaldesa". Además, según ha citado remitiéndose a dicho documento, "cabe declarar la obra manifiestamente incompatible, siendo necesaria la demolición de la piscina y de las instalaciones complementarias: ducha, depuración y tratamiento de agua".

Lorente también ha cuestionado que esta ELA se haya acogido a la convocatoria para el arreglo de caminos vecinales que la Diputación saca a concurrencia competitiva para arreglar un camino "que pasa por delante de la casa" de la primera edil, cuando, a su juicio, hay otros caminos en Bácor-Olivar que lo necesitarían más y que encajarían en los requisitos que requiere la concesión de la subvención.

Ha relatado que se solicitó el arreglo "del camino de Bácor al Olivar, cuyo acceso a través de una rambla se hace dificultoso, y el del llano de Bácor", pero cuando la Diputación requiere la acreditación de la documentación necesaria para continuar con el expediente, "la alcaldesa solo presenta la relativa al llano", alegando en el otro caso "que no tiene la disponibilidad de los terrenos".

Para el diputado del PP, el camino a arreglar no solo "no cumple con las condiciones que exigen las bases de la convocatoria", como por ejemplo "que conecte a dos núcleos de población", sino que, además, sólo da servicio a "dos viviendas", una de ellas "la de la alcaldesa". "Ahora mismo el camino es transitable, con zahorra, los vecinos pueden acceder a la parte alta y no es la única vía de comunicación entre dos núcleos poblacionales", ha añadido Jesús Lorente.

Por ello, Lorente ha avanzado que la Diputación "debería revisar" el expediente que regula esta actuación, sobre el que también le ha llamado la atención que sea "la que más valoración ha alcanzado de todos los municipios de la provincia de Granada" por parte de la institución provincial.