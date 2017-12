Almeida comprende el cese de la gerente de Madrid para "huir de la casa de los líos que es el Ayuntamiento"

14/12/2017 - 15:01

El portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, se ha mostrado comprensivo con la decisión de la gerente de la ciudad de Madrid, Carmen Román, de abandonar el cargo, e interpreta que lo hace para "huir de la casa de los líos que es el Ayuntamiento".

Así lo ha afirmado Almeida este jueves en declaraciones a los medios, en los que ha calificado a Román de "una extraordinaria profesional y una persona de intachable trayectoria". "Una persona así entiendo que quiera huir de la casa de los líos que es el Ayuntamiento de Madrid hoy en día para no mezclarse con este desgobierno", ha señalado el portavoz popular.

Almeida defiende que el Gobierno municipal "se está cayendo", y que prueba de ello es que "continúa el concejal de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, al que se le imputan tres delitos, mientras profesionales así se van". "La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, debería preguntarse por qué pasa esto", ha aseverado.

El portavoz ha contado que llamó este miércoles a Román para agradecerle el trabajo que había hecho en el Ayuntamiento y desearle suerte en su futuro profesional. En dicha llamada, Almeida explica que no quiso preguntarle sobre su motivación final para dejar el cargo, pero que "no es difícil concluir que se va porque no quiere ser parte de este desgobierno".