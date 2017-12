Cataluña. el gobierno comparte con los partidos la "preocupación" por posibles injerencias

14/12/2017 - 14:56

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, Soraya Sáenz de Santamaría, resaltó este jueves la "preocupación compartida" de todos los grupos políticos por las posibles injerencias extranjeras en la situación política en Cataluña.

Así lo expresó, en declaraciones a los periodistas, tras comparecer en la Comisión de control de los créditos destinados a gastos reservados, conocida como Comisión de Secretos Oficiales, para informar sobre posibles injerencias extranjeras en la situación catalana.

"Quiero agradecer a todos los grupos su interés, cada uno desde su posición, pero creo que es bueno el interés y me quedo con la preocupación compartida de todos, que es pública, por la ciberseguridad y la necesidad de reforzar también esos elementos y hasta ahí puedo leer", manifestó la vicepresidenta del Gobierno.

Sáenz de Santamaría dijo que "son inasumibles cosas que estamos oyendo por ahí" sobre las elecciones autonómicas catalanes del próximo 21 de diciembre, cuando este país "si en algo tiene experiencia, es en celebrar elecciones con absoluta limpieza". "Y así se va a hacer siempre", apostilló.

También recordó que hay un grupo de trabajo con miembros del Ministerio del Interior, la Secretaría de Estado de Comunicación y la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, junto a expertos del Centro Criptológico Nacional, "para garantizar con la empresa encargada del recuento que, como siempre ha sido en España, estas elecciones sean democráticas".

No obstante, la 'número dos' de Mariano Rajoy en el Gobierno no dio más información sobre su comparecencia de más de tres horas, ya que esta comisión tiene el rango de secreto y es una "obligación legal y constitucional" no informar sobre ello.

La portavoz de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Irene Montero, evitó hacer valoraciones sobre lo tratado en la reunión al tener carácter clasificado, pero sí subrayó que la preocupación por la ciberseguridad es "unánime" en la Cámara.

Precisó, sin embargo, que a su grupo le preocupa "aún más" que el Gobierno pueda aprovechar esos argumentos para "imponer" más recortes de derechos y libertades fundamentales, como ya hizo con la llamada 'ley mordaza'.

Por su parte, el parlamentario del PDeCat Jordi Xuclà salió tranquilo de la reunión porque ha habido una "reflexión intelectual y fructífera" que le invita a estar satisfecho.

