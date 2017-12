La Policía Nacional moviliza más de 3.500 agentes para prevenir los robos y estafas en comercios en Navidad

14/12/2017 - 15:20

La campaña 'Comercio Seguro' se refuerza con casi un centenar de policías y consejos para consumidores y comerciantes

VALÈNCIA, 14 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional movilizará un total de 3.504 agentes en las principales ciudades de la Comunitat Valenciana para prevenir los robos y estafas en comercios, zonas de ocio y grandes superficies durante las fechas navideñas. La campaña 'Comercio Seguro' se ha reforzado con un aumento de casi un centenar de policías más que el año pasado y va acompañada de un díptico de consejos para consumidores y comerciantes.

Este plan arrancó a principios de diciembre y se lleva a cabo a nivel nacional desde el Ministerio de Interior. El delegado del Gobierno, Juan Carlos Moragues, lo ha presentado este jueves a nivel autonómico en el Mercado Central de València, ante la unidad canina y de caballería de la Policía.

'Comercio Seguro' activará su segunda fase a partir del próximo lunes, 18 de noviembre, ya en plena campaña de Navidad, y se mantendrá hasta pasadas las fiestas el lunes 8 de enero. Se trata de las fechas en las que se concentra la mayoría de compras y aglomeraciones en grandes ciudades, por lo que el objetivo del plan es prevenir y evitar la comisión de hurtos, timos, estafas, robos y otro tipo de delitos.

El dispositivo presta especial atención a los almacenes y establecimientos para prevenir los robos mediante butrones. Para ello, cuenta tanto con agentes uniformados como con policías de paisano, radiopatrullas, caballería, guías caninos, la brigada móvil o subsuelo y otras unidades de Seguridad Ciudadana y Policía Judicial.

Por provincias, Valencia dispone de un total de 2.420 agentes, mientras que el dispositivo en Alicante lo conforman 734 efectivos y en Castellón otros 350. En el caso de la ciudad de València, la unidad de caballería patrullará las zonas comerciales durante toda la Navidad.

Dentro de la campaña, los agentes recorren estos días las zonas comerciales de los principales municipios valencianos para informar a consumidores y comerciantes y repartir los folletos con consejos prácticos para evitar robos y timos.

REFUERZO POR LA AMENAZA TERRORISTA

El nivel actual de alerta 4 por amenaza terrorista implica, además de un refuerzo policial, medidas especiales en las zonas de mayor concentración y afluencia de ciudadanos, sobre todo las comerciales y las consideradas 'críticas' como aeropuertos o estaciones de tren y autobús.

Estos dispositivos se refuerzan y adaptan en base a las fechas, mientras que las medidas como los bolardos o maceteros se implantaron en verano tras los atentados de Cataluña, como ha explicado el delegado del Gobierno.

¿QUÉ HACER PARA EVITAR ROBOS?

Los trípticos de 'Comercio Seguro' recogen un decálogo para los comerciantes, con pautas como que los establecimientos dispongan de un cierre seguro, mantengan luz en la fachada por la noche, refuercen los espacios comunes e instalen un timbre exterior y sistemas de videovigilancia y alarma, tanto en las tiendas como en los vehículos de transportes. Se recomienda desconfiar de las personas con cámaras en la cercanía de las instalaciones.

El plan también aconseja a los comerciantes que eviten realizar los recuentos de caja a última hora y en solitario, además de fijar un límite de dinero para la caja registradora y retirar paulatinamente el excedente. De cara a la venta, invita a ubicar los objetos de gran valor en vitrinas o escaparates con llave y desconfiar de proveedores que ofrecen productos por un precio por debajo del habitual.

Otras recomendaciones son desconfiar de servicios técnicos no contratados o sospechosos y evitar el enfrentamiento directo con el delincuente, especialmente si va armado, junto al establecimiento de palabras clave entre los trabajadores para comunicar cualquier incidente. También modificar periódicamente la combinación de la caja fuerte y desconfiar de compras compulsivas donde prima el valor de los artículos.

PRECAUCIÓN EN CAJEROS Y ANTE TIMOS

Para los consumidores, la campaña incide en la importancia de no sacar dinero del banco a ofrecimientos extraños de desconocidos y asegurarse de que no hay nadie observando, así como de evitar llevar todo el dinero en la misma cartera o bolso y no aceptar la falsa ayuda de desconocidos. En caso de alguna sospecha, se aconseja acudir al personal de la entidad bancaria o abandonar el cajero tras cancelar la operación.

En cuanto a los timos, la Policía recuerda que los 'trileros' suelen ubicarse en plazas y calles céntricas de la ciudad ofreciendo un supuesto juego al que desaconsejan entrar. Entre los más conocidos se encuentra el del 'tocomocho', que hace creer a la víctima que puede beneficiarse del cobro de una participación de la lotería, o el de la 'estampita', basado en simular recortes de periódico por billetes.

Ante cualquier sospecha de este tipo de estafas, el delegado del Gobierno ha recordado que la ciudadanía dispone del teléfono 091 y de la aplicación móvil Alertcops para denunciar en tiempo real cualquier incidencia.

MÁS DE 720 DETENCIONES EN 2016

La campaña de seguridad de las pasadas fiestas navideñas se saldó con 651 detenciones en la provincia de Valencia, otras 69 en Alicante y nueve en Castellón. El dispositivo lo conformaban entonces 3.415 efectivos de Policía Nacional.

Se trata de cifras que, para el delegado del Gobierno, demuestran la eficacia policial y la colaboración entre cuerpos de seguridad, comerciantes y ciudadanos, como la mejor fórmula para combatir la delincuencia.