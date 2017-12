La Junta asume la tutela de dos menores inmigrantes que estaban internados en la cárcel de Archidona

14/12/2017 - 15:35

Dos menores inmigrantes procedentes de la cárcel de Archidona (Málaga), donde están internados migrantes llegados en patera, han sido acogidos por el servicio de protección de la Junta de Andalucía, según han asegurado el delegado del Gobierno andaluz en Málaga, José Luis Ruiz Espejo, y el director general de Coordinación de Políticas Migratorias de la Consejería de Justicia, Luis Vargas.

MÁLAGA, 14 (EUROPA PRESS)

Vargas, que han asistido junto a Ruiz Espejo al Foro Provincial de la Inmigración, donde se ha abordado la situación de dicha prisión y de los inmigrantes allí reubicados a petición de uno de los colectivos participantes, ha apuntado que "si a lo mejor hay dudas de que haya algunos más es porque se les están haciendo las pruebas que se hacen en estos casos".

Al respecto, ha indicado que sobre la presencia de menores aún en la cárcel "tenemos que ser muy prudentes, primero porque estas personas han pasado por una autoridad judicial", señalando que "hay que tener en cuenta que estamos hablando de personas adolescentes de las que puede haber duda de que sean o no menores".

Al respecto, ha indicado que en el momento que se sabe, "tanto la propia autoridad policial a cargo de la vigilancia del centro como las entidades lo están diciendo", considerando que hay que "acogerse al dato verificado de que dos personas están bajo la tutela de la Junta".

Ruiz Espejo ha reiterado que desde la Junta de Andalucía "hemos reclamado el cumplimiento de los acuerdos internacionales para el acogimiento de personas inmigrantes, hemos apelado al cumplimiento de los derechos humanos", incidiendo en que aquel "no es un centro que está habilitado para acoger a persona inmigrante, es un centro penitenciario y como tal tiene unas condiciones de reclusión que no son las que tienen que tener estas personas".

Ha indicado que han prestado servicios en atenciones sanitaria y social a los inmigrantes y ha señalado que, además, están "reclamando que el destino del centro penitenciario sea para el que construyó y que se pueda permitir que se incorporen los funcionarios que tienen que prestar servicio". Respecto del incidente de este pasado miércoles, Ruiz Espejo ha indicado que no tienen datos.

Al respecto, el director general de Coordinación de Políticas Migratorias ha indicado que "la situación no es agradable y parece ser que el motín no es más la respuesta de las personas que están allí internadas al proceso que se suele seguir cuando las entradas son irregulares, que es expulsión o retorno forzoso a sus países". "Probablemente las criaturas venían a quererse quedar y a la vista de que no lo van a hacer están protestando", ha dicho.

Ha insistido en que "no es un centro penitenciario el sitio más idóneo para que mientras se tramita los expedientes a una persona se les prive la libertad ambulatoria que tiene cualquier ciudadano, porque es un derecho fundamental".

En este sentido, ha indicado que "las entidades sociales que vienen trabajando en este tema desde hace muchos años están proponiendo otras formas de control de estas personas mediante pisos tutelados o el acogimiento en los recursos sociales propios".

REFUERZO DEL PRESUPUESTO PARA ONG

Ruiz Espejo ha considerado que la política migratoria "tiene que centrarse en el respeto a los derechos humanos e internacionales", por lo que "todas las iniciativas que hacemos van en esa dirección, tanto en la cohesión social de las personas inmigrantes en nuestro territorio como en la sensibilización de la población de Málaga".

Así, ha destacado que la Junta de Andalucía ha destinado 107.250 euros a ayudas para favorecer la integración y la promoción social de la población inmigrante en la provincia, dando con ellas respaldo financiero a programas específicos que a tal fin desarrollan entidades privadas malagueñas sin ánimo de lucro que trabajan en el ámbito de la inmigración y la interculturalidad.

Esta dotación de este año supone un incremento del once por ciento respecto al pasado año y "refuerza el apoyo a las entidades sociales cuya labor es de gran relevancia para gestionar la diversidad en Málaga y alcanzar la cohesión social y la igualdad", según ha expuesto, subrayando la aportación del tejido social en esta materia en cuanto a la atención a las personas inmigrantes y como interlocutores para conocer la realidad migratoria.

En el Foro Provincial de la Inmigración de Málaga se ha informado de estas subvenciones concedidas a 15 ONG malagueñas, que tienen como finalidad reforzar las acciones para fomentar el arraigo y la integración de las personas inmigrantes, además de la sensibilización social de la población a este respecto.

Ha precisado que en Málaga, un 18 por ciento de la población es extranjera, de la cual un 57 por ciento procede de la Unión Europea, en torno al 15 por ciento de África y el 12 por ciento de Sudamérica, y "fundamentalmente es en estos dos últimos colectivos en los que se trabajan los temas de integración ya que han venido por razones de pobreza o de huir de guerra y otras situaciones problemáticas, y tienen más dificultades que el resto en esa integración", ha dicho.

El Foro de la Inmigración de Málaga es un órgano que establece un cauce de participación y coordinación de todos los agentes sociales implicados en el fenómeno de la inmigración para promover la integración social de las personas inmigrantes en el ámbito de la provincia. Cuenta con más de una veintena de miembros: representantes de las administraciones autonómica, estatal y local, sindicatos, organizaciones empresariales y entidades que trabajan en el campo de la inmigración y la interculturalidad.