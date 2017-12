El I Plan Municipal de Prevención del Abandono Escolar marca el encuentro de la Red de Ciudades Educadoras

14/12/2017 - 15:37

Medio centenar de localidades españolas participan durante el 14 y el 15 de diciembre en el encuentro de la Red de Ciudades Educadoras que se está celebrando en Sevilla, un encuentro que tiene como objetivo determinar el borrador del I Plan de Prevención del Absentismo y el Abandono Escolar, que será presentado a partir de las conclusiones que salgan de estas jornadas en las que participan expertos y responsables de las administraciones locales de la red.

SEVILLA, 14 (EUROPA PRESS)

"Este I Plan Municipal supone subir un peldaño más en el trabajo que se comenzó en el Ayuntamiento de Sevilla de forma pionera en 2010 con la colaboración de los servicios municipales, las entidades del tercer sector y la policía local, que ha ofrecido éxitos, pero que necesita de más recursos y sinergias para convertir esta propuesta de trabajo en una estrategia definitiva de forma participativa", ha destacado la delegada de Participación Ciudadana, Educación y Edificios Municipales, Adela Castaño (PSOE).

Según detalla el Ayuntamiento sevillano en un comunicado, este borrador partirá también de las inquietudes que se identificaron en los encuentros anteriormente celebrados en Málaga y Alcázar de San Juan. A partir de todo ese trabajo previo, en Sevilla se redactará un catálogo de buenas prácticas que contemple los objetivos marcados y que sea aplicable en diferentes ciudades, considerando los diferentes perfiles sociales de sus ciudadanos.

Las conclusiones de este borrador pasan ahora por un proceso participativo para el conjunto de la comunidad educativa que cristalizará en un documento definitivo que será presentado en el primer trimestre de 2018.

Estas estrategias tienen un "alto componente transversal que parten de la sensibilización de la comunidad educativa compuesta por equipos docentes, madres y padres, y entorno social de los centros".

"Con todos estos elementos integradores y con la colaboración de todas las instituciones, y aportando todos los recursos y experiencias disponibles, seguiremos trabajando en un problema objetivo para el que tenemos que ofrecer soluciones, a pesar de que la Ley de Racionalización de las Administraciones Públicas declare que la educación no sea una competencia municipal", indica en la inauguración el alcalde de Sevilla, Juan Espadas (PSOE).

"Estamos convencidos de que no hay desarrollo sostenible posible si no se mantiene abierta la puerta de la educación para todos los ciudadanos, porque no hay otro ascensor social que el que establece la educación", recalca.

Entre las diferentes ponencias y mesas de trabajo de las jornadas, participan María Reyes Bejarano Domínguez, directora del Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) 'Blas Infante'; David Rosendo, director del CEIP 'Diamantino García Acosta'; Berta Hernández, educadora social que desarrolla su actividad en el Polígono Sur, o Aurora Bernal, de la delegación municipal de Educación del Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera, quienes comenzarán las jornadas con la mesa redonda sobre buenas prácticas este jueves, que seguirá por la tarde con diferentes sesiones de trabajo en grupo.

Las conclusiones de estas sesiones de trabajo se desarrollarán durante el viernes por los responsables del servicio de Educación del Ayuntamiento de Sevilla a cargo de Rosario del Rey, profesora de la Universidad de Sevilla. La clausura correrá a cargo de la delegada Adela Castaño, junto a la consejera de Educación, Sonia Gaya.