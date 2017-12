De la Torre apuesta por solución "híbrida" para Limasa y despeja el camino con Cs para los presupuestos

14/12/2017 - 15:41

El grupo 'popular' en el Ayuntamiento de Málaga y el de Ciudadanos han anunciado un principio de acuerdo para negociar los presupuestos municipales de 2018, después de que hayan "desbloqueado" los cuatro puntos condicionantes que exigía el partido naranja, como son la decisión de Limasa, que pasará por una solución "híbrida" en la que una empresa privada asumirá las tareas de limpieza viaria y en manos municipales estará la parte de recogida de residuos; Gibralfaro, el conflicto de los bomberos y los antiguos terrenos de Repsol.

MÁLAGA, 14 (EUROPA PRESS)

Así lo han anunciado el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y el portavoz de Cs, Juan Cassá, junto con el portavoz del equipo de gobierno y edil de Economía y Hacienda, Carlos Conde, y el viceportavoz de Cs, Alejandro Carballo.

De la Torre ha afirmado que se trata de una "noticia positiva", y ha incidido en que se intentará que los presupuestos estén operativos para enero. Cassá, por su parte, ha dicho que "Cs es partido negociador pero no damos cheques en blanco, y eran líneas o condiciones cumplibles y razonables".

LIMASA

Así, el futuro de Limasa pasará, finalmente, por una solución "híbrida", ya que, una empresa privada asumirá las tareas de limpieza viaria --y habría un desgaje en relación con playas, mercados y polígonos-- y en manos municipales estará la parte de recogida de residuos.

No obstante, De la Torre ha dejado claro que "no hay ninguna afectación a las expectativas y derechos de los trabajadores tanto en el espacio público en este modelo híbrido como en el privado", ha remarcado.

Precisamente, el comité de empresa, que rechaza este modelo, ha acudido este jueves al Consistorio, ya que no tenían noticias de esta decisión, reconociendo De la Torre que "por parte del comité no hay una gran aceptación de esta idea", por lo que el alcalde ha pedido que tengan "la moderación y sensatez de pensar y reflexionar sobre ello".

Eso sí, este cambio no será de inmediato, tardará en ponerse en marcha. En concreto, según las estimaciones dadas por De la Torre, el sector que pase a ser privado tendrá un procedimiento que tardará "bastante más de un año", mientras que el sector público "no tarda tanto, pero no es inmediato". Lo "aconsejable", que "no será fácil", es intentar el arranque simultáneo, pero "obliga a un estudio".

Por otro lado, De la Torre ha incidido en que tener presupuestos "nos va a permitir dedicar a Medio Ambiente, en concreto, a limpieza, recogida y tratamiento de basuras, los recursos necesarios para que la Limasa actual --Limasa III en prórroga-- funcione de la mejor manera posible".

En este sentido, ha citado la renovación de la maquinaria --camiones de recogida y maquinaria de baldeo--, que ya ha cumplido su tiempo de servicio, vía 'renting' y "no toda desde el primer año, pero sí en un proceso gradual para completarlo"; además de implantar la recogida puerta a puerta en el centro.

Por su parte, Cassá ha agradecido que el alcalde haya tomado una decisión "después de 16 años" y, "aunque no es la decisión que hubiera tomado Cs --que apuesta por servicio privado y loteado--, nuestra filosofía es la de negociar, no ir a máximos" y entendemos que se ha tomado una decisión.

Para Cassá, "es muy positivo separar la recogida de residuos, el tratamiento, y por otro lado, la limpieza vial, y la recogida de las playas, polígonos y mercados".

Cabe recordar que dentro del equipo de gobierno del PP han existido dos posiciones al respecto, unos que defendían la municipalización y otros la privatización, y, finalmente, se ha optado por esta fórmula en la que todos se pueden sentir "cómodos".

BOMBEROS Y GIBRALFARO

Otras de las líneas era sobre bomberos. Así, De la Torre ha señalado que las cuestiones labores se tratarán en una mesa de negociación colectiva. Además, han afirmado que ambos grupos abogan por dotar de presupuesto para recursos materiales, así como que haya una mesa técnica, que tiene previsto reunirse la semana próxima, para abordar el reglamento, que "esta durando demasiado y para que se actualice".

Por otro lado, en relación con Gibralfaro, De la Torre ha recordado que ha habido una licitación para la mejora del parque forestal --zona sur--, así como otras zonas complementarias. En este sentido, ha afirmado que se están analizando las 40 ofertas presentadas, por lo que "entendemos que es un tema bien orientado y con fechas próximas para que se vean los cambios".

Cassá ha valorado estos avances y que se hayan presentado 40 ofertas, añadiendo que "tenemos el firme convencimiento de que la partida que queda urbanística se llevará al Consejo de Urbanismo en la primera semana de enero para que ya podamos trabajar en esa segunda partida del Plan Espacial Monte Gibralfaro".

REPSOL

Por otro lado, sobre los antiguos terrenos de Repsol ambos grupos coinciden en "la necesidad de tener un gran parque", que tendría unos 130.000 metros cuadrados, y para ello no se debe modificar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), ya que, si se modificara "nos iríamos a tiempos inasumibles para la ciudad", ha advertido Cassá.

En suma, ha dicho De la Torre, avanzar en los términos que están aprobados en el planeamiento y poner en marcha el parque, "poniendo ahí el acento en este mandato".

Posteriormente, sobre la edificabilidad en la zona --donde había discrepancia entre ambos grupos--, De la Torre ha recordado que hay una parte comprometida como parte de los suelos Arraijanal y "tiene que estar ahí". Para ello, la Sareb tiene garantizada su edificabilidad y sobre la municipal, según han acordado, "iremos en el doble sentido que tiene de interés para la captación de empresas y de recursos económicos que la ciudad necesita", por lo que se desarrollarán "en la medida que el mercado lo vaya demandando", por lo que será una realidad "en la próxima legislatura" y "se irá viendo".

De la Torre ha defendido que el PP "no renuncia a los aprovechamientos pero acepta ir por fases, como Cs pretenda y vamos a ir funcionando según la demanda".

En este sentido, Cassá ha dicho que Cs "ha tenido una postura ejemplar", incidiendo en que "nos hubiera gustado otro acuerdo", pero ha reconocido que "la prioridad siempre tienen que ser los vecinos". "Somos la voz de los vecinos y siempre nos han trasladado la necesidad imperiosa de que, por fin, puedan disfrutar de un parque", ha sostenido.

"Hemos encontrado, con pragmatismo y con inteligencia, ambos grupos una postura que se pone al servicio de la ciudad y los intereses de la zona", ha asegurado De la Torre; mientras que Cassá ha dicho que "lo que queremos es que a final del mandato o principios del próximo podamos tener, de una vez por todas, un gran parque en los antiguos terrenos Repsol".

"RESPONSABILIDAD"

"Sentido de responsabilidad es lo que compartimos PP y Cs", ha sostenido De la Torre, al tiempo que ha dicho que "a todos nos importa que los presupuestos estén aprobados para que la ciudad siga avanzando". Cassá, por último, ha dado las gracias al alcalde "por la buena predisposición que han tenido para negociar". "El alcalde ha sido capaz de tender puentes; desde que hemos entrado en este Consistorio hasta el día de hoy siempre ha cumplido con Cs", ha concluido.

Por otro lado, cuestionado De la Torre por si proyectos como Limasa o los antiguos terrenos de Repsol, que, pese a que se despejan en este mandato se verán más de cara al próximo, le animan a continuar y volver a presentarse como candidato 'popular', ha incidido en que "lo más normal es no estar en la próxima, es difícil que esté, pero no es imposible", además de que, en cualquier caso, "estaré a lo que se planteé desde el PP".

Eso sí, ha vuelto a hacer hincapié en la continuidad del modelo de ciudad para las estrategias de Málaga "y para eso caben distintas alternativas, no hay por qué personalizarlo en mí".