PP-A acusa a Susana Díaz de dar un "cerrojazo" a diez centros de formación para el empleo que la Junta niega

14/12/2017 - 16:10

La parlamentaria del PP-A Teresa Ruiz-Sillero ha preguntado este jueves por qué la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, "le ha dado el cerrojazo a diez centros de formación para el empleo fijos" existentes en Andalucía, algo que el consejero de Empleo, Empresa y Comercio, Javier Carnero, ha negado.

Ha sido en el transcurso de la sesión de control al Gobierno andaluz en el Pleno del Parlamento, donde Ruiz-Sillero ha indicado que entre dichos diez centros de formación hay "uno fantasma" en San José de la Rinconada (Sevilla), que "daba formación aeronáutica", pero que lleva "cerrado desde hace unos meses" y desde la Junta "quieren hacerlo desaparecer, porque allí se daba formación Faffe".

La diputada 'popular' ha insistido en reclamar explicaciones y preguntar por los "motivos" de ese "cerrojazo" a unos centros de formación en una comunidad autónoma "con un millón de desempleados según la Encuesta de Población Activa (EPA)".

El consejero de Empleo, Empresa y Comercio, Javier Carnero, ha respondido que "cerrojazo ninguno", y ha indicado que "la red de centros públicos de formación profesional para el empleo de Andalucía la integran tanto los centros fijos transferidos por el INEM, actualmente el SEPE, como las escuelas de formación profesional para el empleo integradas en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE)".

Ha agregado que, en el caso de los centros fijos, "esta administración está llevando un proceso de normalización, de reinicio de los cursos de formación para el empleo tras haber estado suspendidos tras un montón de acusaciones de fraude vertidas" por el Grupo Popular.

Así, el titular andaluz de Empleo ha detallado que el centro Viator de Granada "tiene aprobada su programación de formación para el curso 2017-18", mientras que en el centro de Montilla (Córdoba) "se han desarrollado cinco acciones formativas en 2016 y otras cinco en 2017"; en el de Lucena (Córdoba), también se han realizado "cinco acciones formativas en 2017"; en el centro Cartuja de Granada "se aprobó formación para 2017 y 2018", mientras que en los casos de los centros de Algeciras y Jerez (Cádiz) "se está trabajando en crear una red especializada que imparta acciones formativas relacionadas con sectores productivos clave para el desarrollo económico" de dichas poblaciones.

Carnero ha añadido que, en el caso del centro 'Rafael Salinas' de Málaga, "se han comenzado seis acciones formativas y están para empezar otras seis", y sobre el centro 'Guadalquivir' de San José de la Rinconada se ha remitido a información trasladada al PP-A al hilo de una solicitud de visita de esos centros.

Tras estas explicaciones, la parlamentaria del PP-A ha insistido en aseverar que el centro de San José de la Rinconada, con "más de 3.000 metros cuadrados", está "cerrado, sin formación", al igual que los de Linares (Jaén), Algeciras y Jerez, según ha agregado.

Además, ha criticado que el consejero indicó en una comparecencia parlamentaria que en "los dos últimos años sólo se habían formado 614 personas" en esos centros, lo que "representa el 0,06 por ciento de desempleados andaluces".

"¿Qué ocultan detrás de esos centros, por qué no se abren?", ha preguntado al consejero la diputada del PP-A, que ha pedido al titular de Empleo que no busque "enemigos externos", porque "el propio enemigo es el PSOE, que tiene paralizada la formación profesional para el empleo", y ha concluido tachando de "muy grave" que haya "diez centros que nos están costando dinero y no tengan formación, o la que tengan sea mínima o nula", cuando "necesitamos formación para crear empleo", según ha aseverado Ruiz-Sillero.

El consejero ha replicado acusando a los 'populares' de ser "especialistas en deslizar siempre la duda", y ha subrayado que "en Andalucía ahora hay formación profesional para el empleo, les guste o no, con 378 cursos de formación para desempleados actualmente en funcionamiento", para lo cual desde la Junta se ha abonado "a las entidades colaboradoras pagos por valor de 18,8 millones de euros".

"Esa es la realidad, por mucho que se empeñen en desprestigiar el trabajo del Gobierno", ha enfatizado el consejero de Empleo, que ha concluido afirmando que "la formación ha vuelto para quedarse" en Andalucía, "y lo va a hacer aunque (desde el PP-A) sigan sembrando dudas y acusaciones de supuesto fraude".