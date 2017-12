Memoria.- IU defiende que "no se puede someter a referéndum" artículos de la ley para nombres de las calles

14/12/2017 - 16:12

La viceportavoz de IU en el Ayuntamiento de Córdoba, Alba Doblas, ha defendido este jueves que "no se puede someter a referéndum" artículos de la Ley de Memoria Democrática para debatir sobre el nombramiento de algunas calles de la ciudad, como Cruz Conde y la Avenida Conde de Vallellano, tras las conclusiones de la Comisión de Memoria Histórica.

CÓRDOBA, 14 (EUROPA PRESS)

En una rueda de prensa, junto al presidente del Foro por la Memoria de Córdoba, Luis Naranjo, la también teniente de alcalde delegada de Participación Ciudadana y Hacienda ha expresado que "parece mentira que un partido que defiende llevar a la cárcel a gente por un referéndum, ahora se plantee si se puede someter a referéndum el cumplimiento de la ley".

Al respecto, Doblas ha sostenido que "el reglamento de participación ciudadana se aplica en las decisiones del gobierno, pero no para el cumplimiento de las leyes", porque, según ha indicado, "es ineludible y no se puede alegar el reglamento para no cumplir una ley".

Así, ha declarado que "en una democracia la ley está para cumplirla y no para discutir si se aplica o no", a la vez que ha resaltado que "los procesos participativos han intervenido decisivamente en la elaboración de la Ley de Memoria Democrática".

En este sentido, ha aseverado que "todo aquel que colaborara y sustentara esta masacre debe responder ante la historia con la expulsión de un callejero que debe responder al honor y dignidad de la ciudadanía".

Por ello, ha dicho que prefiere "no entrar en argumentaciones de lo que hicieran después o cómo pudieran intentar lavar su imagen, porque los hechos históricos están ahí", motivo por el que quiere que "el callejero se llene de dignidad y no ignominia".

A su juicio, el cambio de nombres de calles es "necesario, no solo porque lo diga la ley, sino por pedagogía democrática y porque no se puede seguir ensalzando la dictadura por respeto a las víctimas del franquismo, que no admitirían que nombres de asesinos estén en las calles de la ciudad".

"ROTUNDA UNANIMIDAD MEMORIALISTA"

Entretanto, Doblas ha valorado que en la comisión ha existido "una rotunda unanimidad del movimiento memorialista", por lo que "las conclusiones tienen el refuerzo de todo ese movimiento, que engloba a las víctimas y quienes han trabajado durante muchos años por el descubrimiento de la verdad y la garantía democrática en el país".

Así, supone un dictamen ante el que muestra "la más absoluta conformidad, porque parte del cumplimiento estricto de la Ley de Memoria Democrática de Andalucía y la ley de 2007", a lo que ha agregado que las conclusiones son "absolutamente indiscutibles y documentadas, muy ponderadas dentro del marco histórico y basadas en investigación historiográfica y en hechos históricos", de modo que "hay que pasar de argumentos de diferenciación entre lo que fue un momento histórico y lo que hicieron las personas después", ha apostillado.

Mientras, la edil ha reclamado que "el dictamen sea ejecutivo y pase lo más pronto posible de la propuesta a la aprobación por el Pleno y poner los mecanismos imprescindibles para que las conclusiones se lleven a cabo".

Por su parte, el presidente del Foro por la Memoria de Córdoba, Luis Naranjo, ha manifestado que el dictamen es "un importante y crucial paso para la recuperación de los derechos de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura"; espera que las fuerzas políticas sean "coherentes con los valores que dicen defender y apoyen todas las propuestas para su aplicación", a lo que ha añadido que "no es admisible" que se proponga un referéndum por algunos partidos para "decidir si se cumple o no la ley".

Mientras, ha dicho que las personas que se proponen para eliminar sus nombres del callejero "colaboraron de forma activa y ocuparon puestos de responsabilidad en el proceso de represión, no solo mediante el uso directo de la violencia, sino mediante el uso indirecto del aparato ideológico o político del franquismo", de modo que considera que "todos los de la lista son personas que se merecen el nombre de represores".