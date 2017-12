Los trabajadores de Limasa rechazan "frontalmente" el nuevo modelo, pero descartan huelga en Navidad

14/12/2017 - 16:13

Advierte de que "nos vamos a defender sí o sí"

MÁLAGA, 14 (EUROPA PRESS)

Los trabajadores de Limasa han rechazado "frontalmente" la decisión anunciada por el alcalde, Francisco de la Torre, de que una empresa privada asumirá las tareas de limpieza viaria y en manos municipales estará la parte de recogida de residuos. Así, aunque han asegurado que "no vamos a hacer ningún conato de huelga en estas fiestas" de Navidad, han advertido de que "nos vamos a defender sí o sí".

Así lo ha asegurado el presidente del comité, Manuel Belmonte, que ha advertido de que "no teníamos noticias de esta decisión y nos hemos enterado por la prensa", por lo que este jueves se han reunido con el alcalde, Francisco de la Torre, y le han comentado que "es la peor decisión que puede tomar", ya que "va en perjuicio de los trabajadores y de la ciudadanía".

"Sabemos que hay una guerra interna en el PP" y "no nos vamos a dejar que nos utilicen y lo tenemos claro", ha incidido Belmonte. En este punto, ha recordado que la empresa pública "no es por gusto, no es por placer", sino que "hay una cantidad de millones que están encima de la mesa con los informes técnicos del Ayuntamiento de que se ahorraría Limasa más de 15 millones", ha sostenido.

"No entendemos la prisa cuando llevamos todos estos meses", ha agregado, incidiendo en que el hecho de que salga publicado en estas fechas y antes de comentarlo con el comité de empresa es "una provocación".

Por ello, ha anunciado que llevarán a cabo una reunión de comité, aún por fijar el día, y, la asamblea, donde "decidiremos y hablaremos", aunque ha reiterado que "los malagueños pueden estar tranquilos para la Navidad; somos responsables, lo hemos demostrado y lo vamos a seguir demostrando". Eso sí, ha advertido de que "vamos a defender nuestros derechos".

"Entendemos que esto va en contra de los intereses, no sólo nuestros, sino también de los ciudadanos", ha dicho, añadiendo que poner dos empresas, una pública y otra privada, "es dos directores, dos recursos humanos, dos comités de prevención... y eso es duplicar".

A juicio de Belmonte, "el PP está utilizando a Limasa como arma arrojadiza en sus problemas internos", ha criticado, asegurando que "nos vamos a defender, porque estamos en nuestros derechos, porque la decisión que van a tomar ha puesto como excusa los presupuestos", ha añadido.

Por último, ha criticado el presidente del comité, por otro lado, la "precariedad" en cuanto a los camiones y ha recordado que el convenio colectivo esta judicializado.