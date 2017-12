Rovira (ERC) confía en encontrar "la fórmula" para pactar con JuntsxCat el presidente

14/12/2017 - 17:07

Ve "muy difícil" pactar con el PSC y pide a los 'comuns' que elijan entre la República o el 155

BARCELONA, 14 (EUROPA PRESS)

La candidata número dos de ERC a las elecciones catalanas, Marta Rovira, ha confiado este jueves en que su partido y JuntsxCat encontrarán "la fórmula" para llegar a acuerdos tras las elecciones del 21 de diciembre si hay una mayoría independentista.

Lo ha asegurado en la conferencia-coloquio de Barcelona Tribuna organizada por 'La Vanguardia', Asociación Española de Directivos (AED) y Societat Econòmica Barcelonesa d'Amics del País, al ser preguntada por si ERC está dispuesta a apoyar Puigdemont aunque JuntxCat no gane los comicios.

La republicana ha evitado entrar en detalles, pero se ha mostrado convencida de que el acuerdo es posible: "Veremos que mayorías surgen y, en función de estas mayorías, no tengo dudas de que, con los que no consideramos adversarios políticos, nos entenderemos de una forma u otra".

"Encontraremos la fórmula de entendernos ganen unos o ganen otros, lo más importante es tener el mandato democrático" de los ciudadanos a favor de continuar el proceso soberanista, ha resumido la también secretaria general de ERC.

Por el contrario, ha descartado poder pactar con el PSC, al que ha acusado de haber avalado sin complejos la aplicación del artículo 155 de la Constitución: "Se me hace muy difícil proyectar este tipo de Govern. El PSC tiene que explicar muchas cosas".

Sobre pactar o no con los 'comuns', Rovira no cierra la puerta, pero pide a la candidatura de Xavier Domènech que aclare primero si está con "el bloque republicano o con el bloque monárquico del 155", ya que ha criticado que muestran una equidistancia que no beneficia a Catalunya.

NO SALDRÁ ANTES DEL 21D

Rovira ha insistido en que lamenta que el candidato de ERC y líder del partido, Oriol Junqueras, siga en la cárcel, y ha expuesto que intuye que no saldrá del centro penitenciario de Estremera "antes de las elecciones del 21 de diciembre".

Sobre si el presidente cesado Carles Puigdemont debe volver de Bélgica, ha defendido que es una decisión personal en la que ella no debe inmiscuirse, aunque ha apuntado que el candidato de JuntsxCat debe conocer "la suerte judicial" que le espera en Catalunya si regresa.

"No conozco su voluntad. Siempre estaremos al lado de este Govern legítimo --el presidente y los consellers cesados-- porque es el que fue elegido democráticamente por los ciudadanos de este país", ha zanjado la número dos de los republicanos.

DIÁLOGO CON RAJOY

La republicana ha insistido en que, si ganan las elecciones, ofrecerán "diálogo y negociación" al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y que, si este lo rechaza, seguirán defendiendo la vía independentista sin pedir permiso al Estado.

Como propuesta electoral de campaña, ha formulado impulsar un fondo nacional para la innovación dotado de 100 millones de euros enfocados a emprendedores con talento y a la investigación y, los proyectos que tuvieran éxito, deberían colaborar luego con el fondo para que este siguiera teniendo siempre recursos.