El PP muestra su "total satisfacción" por el acuerdo para cambiar las calles franquistas del callejero

14/12/2017 - 17:16

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Alicante, Luis Barcala, ha manifestado este jueves su "total satisfacción" por el acuerdo adoptado por la Comisión de la Ley de la Memoria Histórica, que permitirá adaptar el callejero de la ciudad a lo marcado por la ley. Así, ha enfatizado lo "importante" que es que Alicante "no tenga calles que no tengan que estar, pero que también es importante que no se quiten aquellas que no tienen que quitarse".

ALICANTE, 14 (EUROPA PRESS)

"Nuestra voluntad siempre ha sido que se hicieran las cosas bien, y por eso nos vimos obligados a ir al juzgado, para que les dijeran que las cosas no tenían que ser como el tripartito quería sino como debían ser, y a partir de ahí todo se ha solucionado con el consenso que tendría que haber sido desde el principio", ha explicado el portavoz 'popular'.

Barcala ha incidido que su formación "desde el principio" no iba a "permitir" que "las cosas se hicieran mal". Por ello, ha señalado: "Teníamos muy claro que había que aplicar la Ley de la Memoria Histórica, pero no la ley de Compromís ni la de Guanyar ni la del PSOE, y eso es lo que hemos conseguido".

Asimismo, ha expuesto que los juzgados les dieron "la razón" porque "también eliminaron" la participación ciudadana y porque "más injusto hubiera sido tachar de fascista a muchos que no lo fueron, y que hemos conseguido que sus placas no fueran retiradas".

"Nos congratulamos enormemente de que haya un consenso y ha sido en el momento en el que se nos ha escuchado cuando hemos podido marcar esa hoja de ruta que ahora se está siguiendo, y diciendo la forma en que se tenía que hacer esa selección de calles y como se tenían que reponer dando participación a las juntas de distrito". "En el momento que se ha hecho eso nos hemos puesto de acuerdo enseguida", ha desvelado.

"LA ERA SOVIÉTICA"

Por último, ha concluido: "La solución no tiene que ser convertir el callejero de Alicante en el mismo que en el Moscú de la era soviética, como pretendía la izquierda y es lo que a ellos les gusta". "Serán los vecinos los que ahora podrán dar su opinión sobre esos nuevos nombres, porque Alicante es de todos", ha concluido.