Cruz Roja Bizkaia necesita 4.675 juguetes más lograr el reto de entregar 6.000 juegos a 2.500 niños con necesidades

14/12/2017 - 17:21

Cruz Roja Bizkaia necesita 4.675 juguetes más para lograr el reto solidario de entregar estas navidades 6.000 juguetes a 2.500 niños y niñas en situación de vulnerabilidad. La campaña de recogida de juguete nuevo, no sexista y no bélico, ha recaudado hasta la fecha aproximadamente el 22% de lo estimado, lo que supone 1.325 juguetes.

BILBAO, 14 (EUROPA PRESS)

Del total de juguete recogido hasta la fecha, el 37,2% de lo recogido es para niños y niñas de 0 a 3 años, seguido del 25,7% de 4 a 6 años, del 17,3% de 7 a 9 años, del 12,6% de 10 a 12 años y tan sólo del 7,2% para mayores de 13 años. Es por ello que Cruz Roja Bizkaia solicita a la ciudadanía que a la hora de donar se tengan en cuenta a aquellos niños y niñas mayores de 10 años.

Los juguetes recaudados serán entregados a familias cuya situación económica no les permita comprar regalos a sus hijos e hijas las próximas navidades. En la pasada edición, gracias a las intervenciones de voluntarios, 2.286 menores recibieron en Bizkaia 6.329 juguetes nuevos, no sexistas y no bélicos.

Cruz Roja Bizkaia ha llamado a la colaboración ciudadana este jueves y el viernes para la gran recogida de juguetes. Durante el fin de semana se recogerán juguetes nuevos en las tiendas Decathlon en Bilbao, Berango, Megapark y Durango, Toysrus de Megapark y de Bilbondo, Carrefour Erandio, Carrefour Sestao, el centro comercial Zubiarte, Eroski en Zalla y en Gernika, las tiendas Juguettos y el centro comercial Artea.

El RETAbet Bilbao Basket, bajo su iniciativa "Un partido, una causa" y a través de su Fundación, dará a conocer la campaña a la afición el próximo 17 de diciembre en el partido contra el Movistar Estudiantes y difundirá mensajes de sensibilización en sus canales de comunicación.

Durante este partido, los primeros 200 aficionados o aficionadas que lleven un juguete al Bilbao Arena, recibirán una entrada doble para el partido del 30 de diciembre contra el Unicaja. Además, los niños y niñas usuarias de Cruz Roja Bizkaia también recibirán como regalo 200 entradas dobles para el partido del 14 enero contra el Divina Seguros Joventut.

Además, del 20 al 24 de diciembre, Bilbao Exhibition Centre tendrá habilitado un espacio dentro del Parque Infantil de Navidad para que sus visitantes puedan entregar juguetes nuevos para la campaña. Por su parte, la Oficina de Voluntariado de Cruz Roja Bizkaia en la calle Jose María Olabarri 6 de Bilbao y las sedes de Cruz Roja en Portugalete, Durango, Getxo, Zalla, Igorre, Bermeo, Gernika, Mungia y Basauri continúan funcionando como puntos de recogida hasta el próximo 5 de enero.

Todos los puntos de recogida, que se pueden consultar en www.cruzrojabizkaia.org, serán atendidos, en su mayoría, por voluntarios. Durante la recogida de juguetes se podrán donar únicamente juguetes nuevos, no bélicos, no sexistas y, preferiblemente, educativos para promover entre los más pequeños principios y valores educativos que fomenten el aprendizaje y la convivencia.

En esta edición, además de la entrega de juguetes en los puntos de recogida habilitados, se podrá colaborar con la campaña realizando donaciones en la web de Cruz Roja, a través del teléfono 900 22 44 90 y mediante el envío de SMS con la palabra JUGUETE al 38088 (3 euros), que se destinarán íntegramente a la compra de juguetes para niños y niñas de familias en dificultad social.