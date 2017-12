Feijóo, convencido de que se respeta la "seguridad" en Rande, recuerda que los peajes este año se congelaron

14/12/2017 - 17:25

Subraya que si la subida "se divide" entre 2018 y el año previo "es del 2%" y defiende otra política tarifaria para usuarios que frecuentan la AP-9

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, se ha mostrado convencido de que en las obras de Rande se respetan "los protocolos de seguridad" y, sobre la polémica generada por la subida de los peajes del 3,81% en 2018, ha dicho que, aunque nadie "discute" el incremento, hay que "recordar" que en 2017 hubo una "congelación" de las tasas en la AP-9 mientras que "otros años sin obras" subían.

Preguntado, al término del Consello de la Xunta, sobre el incidente registrado en las obras de Rande, donde uno de los tirantes que sujetan uno de los nuevos carriles de construcción se rompió y otro quedó afectado al producirse un conato de incendio mientras los operarios trabajan en la estructura, Feijóo se ha mostrado convencido de que "se cumplen los protocolos de seguridad".

De lo contrario, ha advertido que Inspección de Trabajo levantaría un acta. Por ello, ha apelado a ser "prudentes" y a la espera de tener "una información oficial" más completa en las próximas horas, cuando la concesionaria hable con los ejecutores de las obras y el Ministerio de Fomento cuente también con más datos, ha incidido en la dificultad "técnica" de las obras.

No en vano, ha remarcado que la ejecución de la obra "es muy difícil", pero era preciso acometerla para no dejar a Vigo "sin conectividad". Así las cosas, ha añadido que se buscó "como compatibilizar el tráfico" con las obras de ampliación del puente.

"OTROS AÑOS SIN OBRAS SUBIÓ MÁS"

En la rueda de prensa posterior al Consello, Feijóo también ha sido preguntado por el incremento de peajes en la AP-9, y ha subrayado que "nadie lo discute", pero ha insistido en que se ha explicado con "claridad" que la subida del 3,81% en 2018 deriva de decisiones adoptadas por Gobiernos centrales de PSOE y del PP.

"Como consecuencia, en primer lugar, de la fórmula publicada hace seis años en el Boletín Oficial del Estado (BOE) que tiene un 1% más por peaje acumulativo durante 20 años para pagar las obras del puente de Rande y de la circunvalación de Santiago básicamente", ha concretado.

A esto, ha añadido, hay que "sumar el IPC" y "una ecuación de volumen de tráficos", además del 0,9% como consecuencia de la exención del peaje en el peaje de ida y vuelta en los peajes entre Pontevedra y Vigo --este último incremento aplicable durante tres años--.

Además, ha subrayado que, si se atiende a las subidas de los peajes previas, "en el año 2007 subió más, en el año 2009 subió más, en el año 2012 subió mucho más". "Y quiero simplemente hacer una reflexión, este año el aumento fue cero y en 2018 será del 3,81%, por lo que el peaje dividido en los dos años sube un 2% cada uno", ha esgrimido.

Dicho esto, ha recalcado que no le parece "bien", pero ha rechazado "engañar" a los gallegos. "No sería justo no decir que otros años sin obras los peajes subían y que este año se mantuvo congelada porque entendimos que no tenía sentido que aumentasen en una autopista en obras, y así se lo trasladamos a Fomento", ha zanjado.

"POLÍTICA TARIFARIA DISTINTA"

Ante la insistencia de los periodistas, el presidente gallego ha remarcado que los gobiernos de PSOE y PP que adoptaron las decisiones que afectan a la subida de los peajes son los que "deben responder" por las mismas.

"Si la autopista dependiese de la Xunta, yo respondería y ya lo hice", ha defendido, en alusión a que Fomento asuma las bonificaciones de los peajes de Rande y A Barcala, toda vez que es titular de la infraestructura.

En todo caso, ha manifestado que, a su juicio, en la AP-9 debería haber "una política tarifaria distinta" para los usuarios que frecuentan la autopista con mayor intensidad y quienes la usan en horas nocturnas o de madrugada, para "mejorar la seguridad vial".

"Y que no colapsaría para nada la autopista porque de madrugada hay poco tráfico. Esa es una propuesta que si fuera de la comunidad, haríamos, y que el Ministerio y la concesionaria saben nuestra opinión porque se la transmitimos varias veces", ha zanjado.

PEAJE DE RANDE EN REDONDELA

Finalmente, Feijóo se ha pronunciado sobre la propuesta popular de que en la próxima reunión de la comisión mixta para la gestión de la AP-9 entre la Xunta y el Ministerio de Fomento, se estudie la supresión del peaje de Rande en Redondela "en condiciones equiparables a lo establecido para el tramo entre Vigo y O Morrazo".

El presidente ve justificada la iniciativa y, sobre cómo se financiaría esta supresión, ha admitido que hay dos fórmulas posibles sin decantarse por ninguna: "o bien financiar el ingreso con un pequeño incremento de los peajes que hay que asumir y explicar, o que Fomento asuma el coste".

Ha concluido con que ésta cuestión debe ser "objeto de reflexión" entre Audasa y Fomento.