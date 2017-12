Gimeno: Si no hay consenso entre Gobierno central y CCAA en financiación, "no habrá ningún acuerdo"

14/12/2017 - 17:53

El consejero de Hacienda y Administración Pública del Gobierno de Aragón, Fernando Gimeno, ha defendido lograr un consenso entre Comunidades y Ejecutivo central en la renovación del sistema de financiación autonómica porque, si no, "no habrá nunca ningún acuerdo entre partidos políticos".

ZARAGOZA, 14 (EUROPA PRESS)

En respuesta a una comparecencia solicitada por el PP, ante el pleno de las Cortes de Aragón, Gimeno ha esgrimido que "no se puede reformar nada de Cataluña" en materia de financiación, "si no se sientan todas las Comunidades autónomas y el Gobierno de España a llegar a un acuerdo", para subrayar que "no vamos a aceptar privilegios de unos sobre otros, porque, además, no serviría para nada".

En este punto, sobre la posibilidad de condonar la deuda de algunas Comunidades, ha esgrimido que, de hacerse, "la tendría que seguir pagando el Gobierno de España", por lo que ha estimado que esa no es la solución, sino reestructurar la deuda de todas las Comunidades "para permitir la autonomía financiera" de estas "que hoy está bastante coja, ya que no podemos acudir al mercado a financiarnos" algo que "se tiene que terminar".

Gimeno ha defendido la "corresponsabilidad" fiscal y financiera de las Comunidades, ha asegurado que reestructurar la deuda de todas ellas "conviene a los intereses de todos los españoles, salvo que no nos creamos que su función es garantizar servicios en igualdad de condiciones" a todos los españoles y esto ha de hacerse "con un acuerdo entre todas las Comunidades y el Estado".

El consejero ha esgrimido que si en estos años de crisis "no se hubiera incrementado la deuda, habría habido catástrofe descomunal en España" y ha estimado que 3.000 millones de euros es la cantidad necesaria para incrementar la financiación del sistema actual que debería aportarse para que "ninguna Comunidad pierda" recursos y 15.000 millones "para que todas ganen", para apostar por que se aporte esta última cifra y así "prestar los servicios con garantías de igualdad y suficiencia".

Gimeno ha sintetizado que "el problema que tiene España es de lealtad institucional, no solo con la financiación, sino también con la distribución de competencias" y si esta no se recupera, "es difícil avanzar en serio". También se ha comprometido a "primar" los intereses de Aragón en la negociación, para manifestar que el Gobierno autonómico "va a defender la posición que estas Cortes decidan, espero que por unanimidad" tras la comisión especial de estudio creada sobre esta cuestión.

CONCIERTO ECONÓMICO EN CATALUÑA

El diputado del PP, Antonio Suárez, ha explicado que el acuerdo que se puede alcanzar en Aragón "no servirá para nada", si desde el PSOE se defiende un concierto económico para Cataluña ya que el Gobierno central "no lo aceptará" y entonces "no habrá sistema de financiación". Según ha dicho, el Ejecutivo de Mariano Rajoy "quiere un pacto con el PSOE" y ha asegurado que mejorar la financiación autonómica es posible porque "hoy la recaudación es mayor".

El parlamentario del PSOE, Alfredo Sancho, ha considerado una "falta de respeto" plantear esta comparecencia, cuando la comisión de especial de estudio sobre la financiación autonómica "tiene un dictamen adelantado", para apostar por "una propuesta consensuada" y defender "la multilateralidad y la bilateralidad" de la negociación, así como "la lealtad institucional porque hay divergencia entre Comunidades".

La diputada de Podemos, Marta de Santos, ha estimado que el PP "se ha saltado a la torera" el primer acuerdo de esa comisión especial de no plantear este tema antes de haber finalizado el dictamen por lo que ha reclamado "seriedad, respeto y no a la búsqueda de rédito político y demagogia" porque "Aragón se juega mucho", para afear la "falta de lealtad del PP" al "abusar de su capacidad de legislar desde el Estado y anular el derecho a gestionar de otras Administraciones".

La diputada del Partido Aragonés, Elena Allúe, ha advertido de que a las Comunidades "nos están llegando menos ingresos, a pesar de tener altos niveles competenciales" y por eso ha abogado por el "ajuste" en los ministerios, incrementar la financiación que se aporta a las autonomías y en Aragón "mejorar el sistema general a través de un convenio económico que compense las situaciones que tenemos descompensadas con los criterios que fija el Estatuto, dentro del régimen común", un territorio "que nunca ha salido reforzado de ninguna revisión".

El parlamentario de Ciudadanos, Javier Martínez, ha esgrimido que este debate "se debería abordar desde el consenso, en vez de centrarlo en un tira y afloja", en el que "Aragón va a salir perdiendo por goleada" y que ha empezado "con un reparto que no es solidario, ni justo, ni equilibrado" ya que se ha comenzado renovando el cupo vasco.

El diputado de CHA-Grupo Mixto, Gregorio Briz, ha considerado que las Comunidades deben tener "una financiación suficiente, pero para eso hay que arbitrar un sistema" que revise "el reparto vertical" actual y disponer de "más corresponsabilidad fiscal".