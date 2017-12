El Pleno rechaza prohibir nuevos contratos de concesión de El Bibio o la prórroga del actual

14/12/2017 - 18:17

Foro y PP defienden un espectáculo que supone generación de ofertas de trabajo, de riqueza y de marca Gijón

GIJÓN, 14 (EUROPA PRESS)

El Grupo Municipal de IU en el Ayuntamiento de Gijón no ha logrado este jueves sumar ningún apoyo en el Pleno a su proposición para que no se produjera un nuevo contrato de concesión de la plaza de toros de El Bibio, de titularidad municipal, para la celebración de espectáculos taurinos más allá del presente mandato. Tampoco ha salido adelante otra de la Asociación Nacional de Animales con Derechos y Libertad (Anadel), que añadía el que no se prorrogara el contrato actual, que concluye en 2019.

En el primer caso, IU votó a favor, Foro, PP y Ciudadanos votaron en contra y PSOE y Xixón Sí Puede (XsP) se han abstenido. El portavoz de IU, Aurelio Martín, ha dejado claro que su partido no está a favor de los toros y ha lamentado que no haya salido adelante por la "incapacidad" de la izquierda de ponerse de acuerdo en un texto de mínimos.

A su juicio, si se aprobara, habría un condicionante "democrático, aunque no legal", para que el Gobierno local no haya un contrato por otros cuatro años más. Ha reconocido, asimismo, que aunque su proposición habla de más allá de este mandato, cabe la duda sobre qué pasaría en 2019, cuando en febrero habría que decidir sobre la prórroga del actual contrato.

En este sentido, aunque IU estaba dispuesto a enmendar su texto para que se rechazara esta posible prórroga y así no condicionar al Gobierno próximo, no lo llevó a cabo tras el rechazo del PSOE a apoyarla. Ha recalcado, eso sí, que IU en 2019 va a votar que no haya prórroga.

Al PP, además, le ha recordado que en Oviedo hay plaza de toros pero no espectáculos taurinos. Y sobre sus críticas a la exposición del Che Guevara, le ha replicado que el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis fue a Cuba "a decir pueblo amigo", ha señalado. Es por ello que le ha invitado a que "no haga el indio" y le ha invitado a pensar que "semejantes barbaridades" no contribuyen a la relación del Gobierno central con Cuba.

A este respecto, el concejal del PP Pablo González se ha opuesto a la no contratación de espectáculos taurinos. Es más, ha mostrado su apoyo a que el Ayuntamiento posibilite esta oferta de espectáculo que tiene demanda, y que lo haga como hasta ahora, sin suponer coste para las arcas municipales.

Es más, ha contrapuesto que mientras que se les llama a veces "asesinos" a los que defienden los toros, en Gijón un espacio público había acogido una exposición dedicada a un "asesino de verdad", según el, con referencia al Che Guevara. "A asesinos así no queremos una exposición laudatoria", ha apuntado. Por parte del portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, José Carlos Fernández Sarasola, este ha animado a que si quieren prohibir los toros, lleven IU y Podemos la iniciativa al Congreso de los Diputados.

LA LUCHA SIGUE

También la concejala de XsP Nuria Rodríguez ha afeado al edil 'popular' sus palabras, al que le ha recomendado que lea sobre el Valle de los Caídos y lo que costó de dinero público. Ha defendido, además, la proposición que trae XsP en la línea de lo que defienden, que es que no haya espectáculos taurinos en la ciudad, y menos en un espacio de titularidad municipal.

Por parte del PSOE, su portavoz José María Pérez ha reivindicado que no se condicione al Gobierno siguiente con la prórroga del contrato de concesión de El Bibio, aunque tampoco la postura que vaya a adoptar su partido en 2019.

Ha incidido, sobre esta cuestión, en que el PSOE en el ámbito nacional no defiende la prohibición de los toros, y tampoco ninguno de los partidos que tienen representación en el Ayuntamiento, según él. Ha coincidido, asimismo, con el portavoz de Ciudadanos en que se lleve el debate sobre su prohibición al Congreso, a lo que ha insistido en que el PSOE no ha tomado aún posición para prohibirlos. Sí que están a favor de la consulta popular, una iniciativa debatida en este Pleno y que no salió adelante.

Respecto a la postura de Foro, el concejal de Festejos, Jesús Martínez Salvador (Foro), ha apuntado que ya hubo un Pleno en el que quedó patente que no se estaba a favor de prohibir las corridas de toros.

Ha animado, a la izquierda, en este caso, a que si quieren prohibirlos mejor se pongan antes de acuerdo para no debatir multitud de veces el asunto en Pleno. Por otro lado, aunque ha dicho respetar la postura de Anadel en su proposición, ha considerado que no es la posición mayoritaria de los gijoneses.

CULTURA DE LA CRUELDAD

Precisamente en otro punto del Orden del Día ha tomado la palabra Fernanda Blanco Alonso, en representación de Anadel. Esta ha descrito la "tortura" que sufren los toros en las corridas. Ha definido además la Tauromaquia como "cultura de la crueldad", quien la practica tanto quien la lleva a efecto como quien es insensible a ella, según Anadel. La propuesta de Anadel fue respaldada solo por XsP e IU, mientras que PP, Foro y Ciudadanos votaron en contra y el PSOE se abstuvo, por lo que no salió adelante.

El portavoz de IU, Aurelio Martín, ha reiterado que su partido tiene muy claro el rechazo a los toros y que no quiere cuatro años más de concesión de El Bibio. Ha reivindicado, además, que no se licite un contrato que pueda hipotecar la decisión de la próxima Corporación, a lo que ha avanzado que IU votará en contra de la prórroga del actual contrato cuando llegue el momento. También ha lamentado que se perdió la oportunidad de haberse prohibido un nuevo contrato.

El concejal del PP Pablo González, por su lado, ha preguntado qué alternativas darían a los espectáculos taurinos, a lo que ha dado cifras sobre el impacto económico de estos a la economía española. Incluso ha asegurado que hay más demanda por parte de la población. Por este motivo, ha insistido en que la Feria de Begoña es generación de ofertas de trabajo, de riqueza y de marca Gijón, por lo que ha querido conocer las alternativas a la eliminación de los toros.

En el caso del PSOE, su portavoz, José María Pérez, ha defendido que no quiere condicionar a la siguiente Corporación, al tiempo que ha recalcado la posición política de los socialistas se defenderá en el programa electoral de las próximas elecciones.

Sin entrar a juzgar lo moral o no de la tauromaquia, ha indicado que aunque personalmente a él no le gustan los toros, la posición nacional de su partido es que no debe ser prohibida. En todo caso, la capacidad de sacar a concesión la plaza de toros es del Gobierno local. Ha llamado la atención, asimismo, sobre que este tema no salió a colación cuando se negoció un acuerdo de Gobierno en la izquierda que finalmente se frustró.

Por su lado, la concejala de Xixón Sí Puede Nuria Rodríguez ha lamentado que no se hubiera aprobado el hacer una consulta popular. Ha reconocido, además, que la decisión final la tiene el Gobierno local, independientemente de lo aprobado en Pleno. Ha adelantado, eso sí, que XsP va a sumarse a las sucesivas iniciativas animalistas para conseguir que Gijón sea una ciudad libre de espectáculos taurinos.

En cuanto al portavoz de Ciudadanos, José Carlos Fernández Sarasola, ha advertido de que de aprobarse la iniciativa de Anadel se condicionaría la nueva Corporación que salga de las urnas en 2019, por lo que no sería democrático, a su juicio.