El Parlamento andaluz insta a la Junta a elaborar un plan contra la explotación laboral de las camareras de piso

14/12/2017 - 18:30

El Pleno del Parlamento andaluz ha aprobado este jueves por unanimidad instar al Ejecutivo de Susana Díaz a elaborar un plan contra la explotación laboral de las camareras de piso, y también un decreto-ley para modificar la Ley para la promoción de la igualdad de género en Andalucía para combatir la brecha salarial, entre otras medidas encaminadas a luchar contra la explotación laboral en el sector del turismo y de la hostelería.

En virtud de una proposición no de ley de IULV-CA que ha salido adelante prácticamente en su totalidad con distintos apoyos en sus puntos, la Cámara autonómica pide que la Junta garantice, en el marco de sus competencias, la seguridad y la salud laboral de los trabajadores de dichos sectores frente a la carga de trabajo que actualmente soportan, en cumplimiento con lo establecido en el artículo 171 del Estatuto de Autonomía de Andalucía.

Con la abstención del PP-A y de Cs, ha salido adelante pedir a la Junta que, en el marco de sus competencias, dé cumplimiento al artículo 63 del mismo texto normativo a fin de que se garantice un empleo estable y de calidad, condicionando las órdenes de ayuda y líneas de subvenciones autonómicas así como los fondos de inversión al cumplimiento de las empresas de los convenios del sector y a la no externalización de departamentos de hoteles.

Igualmente, se ha logrado la unanimidad de los partidos para pedir al Ejecutivo andaluz que se agilice la elaboración de un plan de fomento del turismo sostenible del litoral andaluz para combatir la estacionalidad, además de modificar el decreto de establecimientos hoteleros para establecer un sistema de puntos que evalúe el cumplimiento de la legislación laboral sobre condiciones y salud laboral en los centros de trabajo.

En único punto de la iniciativa de IU rechazado ha sido el que contemplaba pedir derogar las dos reformas laborales del PP y del PSOE, partidos que han votado en contra del mismo, mientras Cs se ha abstenido y Podemos a votado a favor.

También el Parlamento ha aprobado instar a la Junta para que a su vez inste al Gobierno central a que realice las modificaciones normativas necesarias para incluir a las camareras de pisos entre los grupos o actividades profesionales acogidos a jubilación anticipada, además de que se elabore un plan de riesgos laborales o enfermedades profesionales y de control para la vigilancia de cargas de trabajo de las camareras de piso.

En defensa de la iniciativa, la parlamentaria de IULV-CA Mari Carmen Pérez ha resaltado que si bien desde año 2008 el número de visitantes se ha incrementado en un 20 por ciento, el de pernoctaciones en un 23 por ciento y el del número de plazas en un 9 por ciento, el del empleo tan sólo lo ha hecho en un "vergonzante 0,63 por ciento"; lo cual significa que existe prácticamente el mismo personal que hace nueve años.

Además, señala que los profesionales del sector "sufren récord de precariedad laboral, de pobreza salarial, de externalizaciones indecentes e inmorales, bloqueo de la negociación colectiva sectorial y aumento de las cargas de trabajo y de la economía sumergida", lo que para IU es "la cara B del turismo en España y en Andalucía".

Entiende que la aplicación de las reformas laborales del PSOE primero y PP después, "han fomentado las desigualdades y la brecha salarial de la sociedad" y que esto "se refleja en todo el mercado laboral, principalmente mujeres y jóvenes, de formas distintas, pero con un elemento común: el empeoramiento de las condiciones laborales".

Según Pérez, esto también ocurre a cuenta de "la omisión en cuando al desarrollo de medidas competencia de Andalucía y al no cumplimiento del Estatuto", y todo en un sector "que incrementa sus beneficios año tras año, pero este incremento no repercute a favor de las condiciones laborales de las personas empleadas, condenadas a trabajar sin descanso, sometidas a ansiedad cumpliendo objetivos descabellados para no perder sus puestos de trabajo".

PSOE-A: IU LLEGA "TARDE"

En nombre del PSOE-A, la diputada María Nieves Ramírez ha asegurado que IULV-CA trae esta iniciativa "tarde" y para no quedarse "fuera del debate", dado que se trata de un asunto en el que se está trabajando y que ya se ha debatido recientemente en sede parlamentaria. Según ha explicado, el Gobierno andaluz está poniendo todas las medidas dentro de sus competencias para mejorar la calidad en el empleo "porque sin calidad en el empleo no hay calidad en el turismo". Junto a ello, ha criticado la precarización del trabajo que ha supuesto la reforma laboral del PP y ha dicho que su formación no va a parar hasta que se derogue.

La parlamentaria del PP-A Rosario Alarcón ha criticado que "ni el PSOE-A ni Cs han hecho nada para dar estabilidad, seguridad y calidad de empleo a las camareras de piso en el desempeño de su trabajo". Así, ha defendido que "hay que ponerse a trabajar, y no solo a debatir, por la dignidad y calidad del trabajo de este colectivo", y ha exigido a la Administración andaluza que "no sea un carro que ni anda ni ayuda con su carga" y que empiece a ser "útil" para las camareras de piso.

Para posicionar a Podemos, David Moscoso ha saludado la PNL de IULV-CA pues muchas de las medidas que recoge también las ha defendido el partido morado en distintas iniciativas parlamentarias, a la par que ha reclamado sensibilidad a todos grupos "por mejorar las condiciones de trabajo en el sector". Ha resaltado la lucha de las 'kellys' por defender sus derechos y "dignificar sus condiciones", lo que también mejoraría la oferta turística.

Por último, el diputado de Cs José Antonio Funes, tras señalar que el turismo "goza de una maravillosa salud y es el motor principal de la economía andaluza", ha lamentado que la crisis provocó unas reformas laborales, del PSOE primero y del PP después, que se aplicaron "de manera indiscriminada". Así las cosas, ha considerado que hay que darle "un toque" a los empresarios de este sector porque la salida de la crisis "debe ser motivo para recuperar derechos" por parte de los trabajadores.