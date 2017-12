La Asamblea reclama que la Comunidad cumpla con la ley para la lucha contra la discriminación por identidad sexual

14/12/2017 - 18:28

La Asamblea de Madrid ha reclamado este jueves a la Comunidad de Madrid que cumpla con la Ley Integral de Transexualidad, para la lucha contra la discriminación por identidad sexual aprobada por la Cámara regional hace un año.

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

Esta petición al Ejecutivo regional se ha hecho a través de una moción consecuencia de interpelación presentada por PSOE, aprobada en los términos de una enmienda de adicción de Podemos, con el voto también a favor de Ciudadanos y la abstención del PP.

Para ello, piden llevar a cabo el desarrollo reglamentario, y cuantas disposiciones sean necesarias para la ejecución inmediata de la ley de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad de Madrid,

También, se solicita ejecutar de forma inmediata la Disposición Transitoria, para la atención en proximidad y descentralizada a personas trans para poner en marcha la definición de los circuitos de derivación de estas personas y la formación de los profesionales sanitarios afectados por la nueva normativa.

Asimismo, se pide que en un plazo no superior a seis meses la Comunidad junto al comité consultivo presente el primer informe de evaluación sobre la efectividad de las medidas adoptadas por la ley de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad de Madrid.

Además, con la enmienda de adicción de la formación morada se insta a garantizar de "manera inmediata" que las personas que lo requieran puedan disponer de una acreditación, aunque sea transitoria, acorde a su identidad de género que le permita acceder a los servicios administrativos, educativos y sanitarios con el respeto debido a su decisión y a su intimidad.

A pesar de que dicha normativa estipulaba en la Disposición Transitoria un periodo de tiempo de seis meses desde la entrada en vigor de la ley para poner en marcha la definición de los circuitos de derivación de estas personas y la formación de los profesionales sanitarios afectados por la nueva normativa, dicho plazo expiró el 27 de octubre de 2016, y un año y dos meses después "aún no se ha llevado a cabo".

"NO LE DA LA GANA CUMPLIRLA"

La diputada socialista Carla Antonelli ha señalado que a pesar de que dicha normativa estipulaba en la disposición transitoria un periodo de tiempo de seis meses "un año y dos meses después aún no sea ha llevado a cabo".

En materia de sanidad, Antonelli ha criticado que no se haya enviado una misiva a los centros sanitarios ni hospitales para que sepan que por ley deben atender a personas transexuales, sin la necesidad de tener que provenir desde la Unidad de Género.

"La que sí ha recibido una carta otra vez ha sido Mireya, donde se reafirman en su negación a atenderla si no viene por la Unidad de Género, incumpliendo esta ley. Pedimos que se ejecute de forma inmediata", ha criticado.

Asimismo, Antonelli ha recordado que el reglamento ponía de manifiesto la creación de un comité consultivo en el que participarían diferentes asociaciones trans y LGTBi.

Así, ha explicado que en seis meses se tendría que presentar un informe de evaluación de la ley, "pero para eso tiene que estar en marcha el Comité Consultivo" y ha pedido que así sea en un plazo de seis meses.

Por su parte, la parlamentaria de Podemos Beatriz Gimeno ha criticado que al Gobierno regional "no le da la gana" de cumplir la ley. "La probaron sin querer y siguen sin querer cumplirla. El otro día vimos una explicación bochornosa con el consejero de Políticas Sociales y Familia, Carlos Izquierdo", ha criticado.

En esta línea, Gimeno ha reiterado que el Ejecutivo regional "no cumple con las leyes que no les gustan" y le ha espetado que "no tienen ningún empacho en venir a decir aquí cosas que no tienen que ver". "Esperamos que llegue el Día del Orgullo y no puedan ponerse ninguna medalla. Creo que sería lo justo", ha dicho.

El diputado de Ciudadanos Tomás Marcos ha indicado que el resumen de esta moción es que "se cumpla la ley". Con ella, Marcos ha asegurado que se apuesta por la protección de los derechos fundamentales de las personas trans y por la igualdad de trato y por medidas activas de prevención, promoción de la inclusión social y las personas trans que se encuentran en situación de riesgo.

Por último, la diputada popular Ana Camins ha asegurado que apuestan por una atención personalizada en esa Unidad de Género que "cuenta con los mejores profesionales".

Así, la popular le ha recriminado a Antonelli si quiere que se salten las listas de espera para casos particulares que lleva al conocimiento de la Asamblea y ha defendido que todos los programas se han hecho teniendo en cuenta a los transexuales.