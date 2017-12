La edil Rodríguez no incumple la ley al presentarse desde el anonimato a proceso de promoción interna, dice Ayuntamiento

14/12/2017 - 18:38

La concejala-presidenta de Ciudad Lineal y Hortaleza, Yolanda Rodríguez, no incumple la ley de Transparencia o el Estatuto del Trabajador Público al presentarse a un proceso de promoción interna --es Personal de Oficios de Servicios Internos (POSI) y se presentó a una promoción interna de auxiliar administrativa--, proceso en el que en todo momento los candidatos mantienen el anonimato ya que sólo se conoce su identidad en la apertura de plicas con los resultados, ha informado este jueves la Gerente de la Ciudad, Carmen Román, en la comisión de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto.

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

La pregunta ha llegado a la comisión de la mano de la concejala de Ciudadanos Silvia Saavedra después de señalar que Rodríguez "es POSI desde 2005 pero se presenta al proceso de promoción interna en 2015". Román le ha contestado que no se había convocado desde hace años una promoción de esta magnitud.

Saavedra no dudaba tanto de la legalidad de presentarse a este examen sino que el acento lo pone en una cuestión tanto de "ética como de estética" al considerar que el tribunal podía estar mediatizado al ser la concejala de dos juntas de distrito.

"No es una persona cualquiera. No dudamos de su intencionalidad pero puede colisionar con la Ley de Transparencia", ha remachado, norma que establece que los altos cargos no pueden valerse de su posición en la Administración para conseguir ventajas personales y profesionales.

"No hay impedimento legal para que la concejala participe en un proceso de promoción interna", ha contestado Carmen Román. La gerente de la Ciudad ha aclarado que Yolanda Rodríguez no se ha podido beneficiar de su condición de concejala en el proceso selectivo dado que no hay representantes políticos en el tribunal y, sobre todo, porque el proceso se rige por el anonimato hasta la apertura de plicas con las calificaciones. Hasta los exámenes se corrigen sin saber quién es la persona opositora, ha explicado.