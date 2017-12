El Pleno aprueba mantener la gestión indirecta del Servicio de Ayuda a Domicilio frente a la remunicipalización

14/12/2017 - 18:45

La Corporación acuerda instar al Gobierno Central a estudiar la recuperación del corredor ferroviario de la Ruta de la Plata

El Servicio de Ayuda a Domicilio del Ayuntamiento de Gijón seguirá estando externalizado tras acordar el Pleno mantener este sistema de gestión indirecta frente a la propuesta de remunicipalización defendida por el Grupo Municipal de Xixón Sí Puede (XsP).

En este caso, Foro, PP y Ciudadanos han votado a favor de mantener este sistema, de acuerdo a las conclusiones de la Comisión creada para el estudio de la posible remunicipalización, mientras que XsP ha votado en contra y PSOE e IU se han abstenido.

Por parte de IU, la edil Ana Castaño ha incidido en la diferencia de salarios de quien limpia en dependencias municipales, en función de si pertenece a Emulsa o a una empresa subcontratada. Al margen de esto, y respecto a la remunicipalización de este servicio, ha anunciado su abstención.

En el caso del PP, el edil Pablo González ha incidido en que no cree que se pueda dar un mejor servicio con su municipalización. Ha reconocido que las trabajadoras de las empresas que prestan el SAD tienen unas condiciones "penosas" que es preciso mejorar. Ha opinado, además, que fue una "irresponsabilidad política" de Foro llegar a esta situación, especialmente el haber dado expectativas a un colectivo para al final "llegar a nada", ha remarcado.

Por parte de la concejala de XsP Nuria Rodríguez, esta ha defendido que la gestión pública es mejor que la indirecta. "Se puede remunicipalizar y de hecho se está remunicipalizando", ha sostenido.

"Esto va a ser imparable", ha advertido, quien ha apuntado que la dificultad principal estaba en el gasto económico. Ha matizado, en este sentido, que mientras que el Gobierno dice que hay que alquilar oficinas y supondría un alto coste si se remunicipaliza, estudia comprar la antigua sede de El Perto para trasladar Urbanismo, "y eso también son gastos", ha reprochado.

Rodríguez, en este punto, ha recalcado que si cogen un espacio en los múltiples locales municipales que tienen se abarataría el coste, a lo que ha añadido que con uno pequeño para unas seis coordinadoras y un gerente valdría, ya que la ropa es mínima y salen vestidas de casa, además de que los productos los ponen los usuarios.

Ha lamentado que no se pueda alcanzar un acuerdo con IU y PSOE, mientras que a este último le ha animado a decir a sus compañeros de Chiclana (Cádiz) que están "en fraude de ley". Este grupo municipal va a seguir en la batalla", ha asegurado.

RIESGO PARA LAS TRABAJADORAS

En respuesta, la concejala del PSOE Marina Pineda le ha replicado que mejor le pregunte a sus compañeros Oviedo por qué no apostaron por las remunicipalizaciones, a lo que ha supuesto que fue porque pone en riesgo puestos de trabajo. Ha insistido, en este caso, en que la remunicipalización no supone garantizar puestos trabajo. Si fuera así, supusiera la mejora de las condiciones y las trabajadoras están de acuerdo, el PSOE podría apoyarlo.

Por parte del Gobierno local la concejala Ana Braña ha afeado que se dijera que se estuvo "mareando la perdiz", lo que ha considerado que es "una falta de respeto" a todo el trabajo realizado. Ha defendido, asimismo, que hubo una voluntad que luego en la práctica hay que ver si es viable. "Lo que no es legal, no cabe", ha zanjado, antes de recalcar que la incorporación de personal del SAD al Ayuntamiento no tiene amparo legal.

Por parte del portavoz de Ciudadanos, José Carlos Fernández Sarasola, este se ha mostrado en contra de la remunicipalización y de pensar con apriorismo que la gestión será mejor si lo presta el Ayuntamiento. Ha recalcado, al igual que lo hiciera la edil de Foro, que ningún informe de los técnicos municipales lo avala. Cosa aparte, para él, es las condiciones en las que se presta el SAD, por lo que ha defendido la necesidad de la mejora del contrato.

Por otro lado, en el Pleno se ha aprobado por unanimidad una propuesta del PP para reformar los Consejos de Distrito, al objeto de dotarlos de un mayor papel. Aunque todos los grupos la han apoyado, casi todos, excepto el PP, han insistido en no culpar a los presupuestos participativos de la situación de estos Consejos.

No obstante, el PP ha incidido en que supone "un insulto a la Democracia" que 98 personas decidan 400.000 euros de inversión, cuando para conseguir un edil al menos se necesitan más de 8.000 votos. Por parte de la edil de Participación Ciudadana, Eva Illán, ha mostrado la voluntad del Gobierno local para llegar a acuerdos con los vecinos. "Gobernar con ellos y no confrontar con ellos", ha defendido.

TARJETAS PREPAGO

En el Pleno, por otro lado, se ha aprobado por una iniciativa de Ciudadanos para realizar un estudio de cara a implantar las tarjetas prepago en la gestión de las ayudas de material escolar para estudiantes de Primaria y Segundo Ciclo de Infantil, con el voto a favor del grupo proponente, de PP e IU y la abstención de XsP, PSOE y Foro. Foro ha incidido en la dificultad de aplicar este sistema a las ayudas, mientras que el PSOE ha aludido a los fallos registrados en su implantación en la Renta social.

Además, ha prosperado una iniciativa de IU y XsP para instar al Estado a cambiar la regla de gasto. La propuesta fue enmendada por el PSOE, de forma que el texto aprobado insta al Gobierno central a modificar la regla de gasto incluida en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, de forma que los ayuntamientos saneados puedan elaborar un presupuesto acorde con sus necesidades. También se muestra la solidaridad del Pleno con el Ayuntamiento de Madrid intervenido por Hacienda.

CORREDOR DE LA RUTA DE LA PLATA

Ha salido adelante, por mayoría también, con la sola abstención de Ciudadanos y el voto en contra del PP, de una iniciativa de IU para instar al Gobierno a estudiar la recuperación del corredor ferroviario de Ruta de la Plata, para así potenciar y generar riqueza en los municipios que lo conforman.

Además, se ha aprobado, por unanimidad, una propuesta del PSOE para realizar un informe sobre la ejecución de inversiones y otra del PP para instar al Gobierno local para la señalización y adecuación, para su posterior homologación, de la pista de descenso o circuito bike park en el Monte Deva.

Del PP se ha acordado, por unanimidad igualmente, una propuesta para realizar un estudio para la mejora y aprovechamiento de los quioscos municipales. En este punto, el Gobierno local ha apuntado que son tres, ubicados en Los Campos, la plazcuela San Miguel y Somió. Este último se está explotando por la titular pero acaba ahora la concesión, mientras que en el caso de los otros dos se estudia su licitación y se tienen reuniones con los hosteleros interesados.

Se ha dado luz verde, asimismo, con la sola abstención de Ciudadanos, a una proposición de XsP para la elaboración de una Ordenanza específica para peatones y bicicletas, en la que se dé prioridad a los primeros.

En el turno de preguntas, Foro, en respuesta al PSOE, ha avanzado que se prevé la reapertura del albergue juvenil en 2018, si hay presupuesto antes del verano, si hay prórroga algo más tarde. También ha defendido el Gobierno local que se han aumentado las horas de disfrute de salas de fútbol sala mientras se realizan las inversiones necesarias de cubrición de pistas exteriores.

El Pleno, además, se ha dado por enterado de la sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo en contra del recurso presentado contra la adhesión de Gijón a la campaña de Boicot y Desinversión y Sanción a Israel. También se ha aprobado por unanimidad una Declaración Institucional sobre la problemática causada por el avispón asiático.