La población de la Comunidad de Madrid crece un 0,46% y supera los 6,5 millones de residentes

14/12/2017 - 18:45

Los perfiles y las necesidades de los inmigrantes son similares a los de hace una década, pero hay más reagrupados y 're-inmigrados'

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

La población de la Comunidad de Madrid ha crecido un 0,46 por ciento en el primer semestre del año con un total de 29.599 personas más hasta alcanzar un total de 6.506.437 residentes, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

La Comunidad es la segunda región con mayor crecimiento poblacional del país, solo superado por Baleares, al pasar de 6.476.838 en el primer semestre del año pasado a los más de 6,5 millones durante este año.

A su vez, el saldo migratorio en la región es positivo y el más alto del país, con un total de 15.699 personas en el primer semestre del año. Respecto a la migración entre autonomías, la Comunidad de Madrid tiene un saldo positivo de 8.737 personas.

A nivel nacional, la inmigración a España experimentó una "progresiva vuelta a los patrones pre crisis" hasta una "nueva normalidad" durante el año 2016, cuando llegaron alrededor de 420.000 personas, una cifra que supone un incremento del 22 por ciento respecto de 2015 y un hito histórico, pues es la más elevada solo por detrás de la registrada entre 2007 y 2008.

El estreno de esta nueva normalidad en un panorama internacional de tragedias y populismos que han puesto a "la inmigración en el ojo del huracán" es uno de los asuntos centrales del Anuario de la Inmigración que elabora CIDOB y que han presentado este jueves en CaixaForum Madrid los directores científicos de la publicación, Joaquín Arango, Ramón Mahía, David Moya y Elena Sánchez-Montijano.

Según ha explicado Mahía, esta "cifra récord" de inmigración confirmada este jueves por el INE con una subida de las llegadas también en el primer semestre de 2017, "ilustra bien que la crisis ha terminado y que ese cambio de ciclo se nota ya en la vertiente migratoria". "Volvemos y previsiblemente volveremos a recibir grandes volúmenes de inmigración a medida que las expectativas económicas aumenten", ha señalado.

Estos nuevos flujos tienen características propias, pues a diferencia de los que recibía España hace una década, están integrados por familiares que se reagrupan con residentes y también por extranjeros nacionalizados españoles que retornaron al origen y ahora vuelven a inmigrar. "La reinmigracion es un fenómeno destacable y es probable que lo veamos en adelante", ha comentado el experto.

El Anuario expone que de los 420.000 inmigrantes llegados el pasado año, cerca de 63.000 tenían nacionalidad española y de ellos "una parte habían nacido en el extranjero". Este grupo, que "supone alrededor del 7 por ciento de los llegados en 2016 y que era apenas el 2 por ciento hace una década", sería el de los re inmigrados, y muestra cómo la obtención de la nacionalidad se ha convertido "en una poderosa herramienta facilitadora de la movilidad".

Pese a ellos, entre los llegados hay "unos 357.000" que los expertos llaman "nuevos inmigrantes", personas que tienen perfiles y necesidades similares a las que llegaban diez años atrás porque se desplazan atraídos por un mercado laboral que "guste o no", no ha cambiado significativamente desde entonces, tal y como ha expuesto Mahía. "La necesidad de la gestión de la inmigración sigue estando relacionada con la gestión económica y laboral. Es un asunto que no podemos dejar de atender", ha apuntado.

Destaca en este capítulo la persistencia de una escasa proporción de inmigración altamente cualificada en España (2,5% del total) en comparación con países como Reino Unido y Suiza. "En España no se están aprovechando adecuadamente los potenciales positivos asociados a la inmigración altamente cualificada, reflejando un grave error en el diseño y la aplicación de la política laboral", dicen los autores del Anuario.

NUEVA INMIGRACIÓN, NUEVOS RETOS

Es parte de lo que consideran la "atonía normativa" o la "gris continuidad" que ha reinado en materia de migraciones en el último ejercicio, durante el que no se ha legislado al respecto ni aún siendo imperativo, como en el caso del Reglamento de Asilo que lleva pendiente de elaboración desde 2009, tal y como ha recordado Moya.

Los expertos consideran necesario "adaptar parte de los mecanismos" que se diseñaron para una inmigración, la de principios de la década, que tenía "un contexto diferente" y recuperar de forma prioritaria las políticas de integración, porque "se abandonaron tanto el propósito como los instrumentos" pensando que la inmigración ya era estable y madura en España, que "el stock no se movía" y que no eran necesarios, pero lo son y lo serán a medida que aumenten los flujos.

Sobre este asunto, David Moya ha incidido en que esta nueva inmigración plantea además otro reto, y es "la igualdad en el acceso y en la progresión en el mercado laboral", un espacio donde "sigue existiendo cierta dualidad" por la que los inmigrantes "y quizá sus hijos" tienen "más dificultades" que la población nativa.

En cuanto a la emigración, está décima edición del anuario explica que mientras llegaron a España 420.000 personas el año pasado, se marcharon 350.000, un 4 por ciento menos que en 2015, por lo que se suceden cuatro años seguidos de reducciones.

Con todo, uno de cada cuatro emigrantes son de nacionalidad española, 55.000 personas, cifra inferior a la de 2015 pero superior a toda la serie histórica, que por ello y según los expertos, "no debería interpretarse como una tendencia a la baja en la salida de españoles". Apuntan además que si se consideran extranjeros a los nacidos fuera de España, al margen de su nacionalidad, cuatro de cada cinco salidas serían retornos y emigraciones a otros países.

EMIGRACIÓN FORZOSA E INMIGRACIÓN IRREGULAR

En cuanto a la llegada de personas que huyen de situaciones en sus países de origen, el Anuario dedica varios capítulos a analizar tanto la crisis en el Mediterráneo y las rutas del Este de Europa como al pormenor de las cifras en España y llama la atención sobre cómo "la externalización de fronteras" ha supuesto un cambio de rutas que ha derivado junto a otros factores en un mayor flujo hacia territorio español.

Destaca en este sentido y con datos de FRONTEX que "si en los últimos diez años las llegadas a las costas españolas oscilaban entre las 6.000 y las 8.000 anuales, en 2016 se superaron las 10.000 y en los ocho primeros meses de 2017 las 13.000". "Las cifras siguen estando muy por debajo de las del Mediterráneo central y antes de las del oriental, pero muestran una clara tendencia al alza", dice el Anuario.

En cuanto a quienes huyen de sus países en estos viajes por mar o mediante otras rutas, recuerdan que hasta septiembre se han presentado 23.200 solicitudes de asilo en España frente a las 16.600 de todo 2016, "aunque quede muy lejos del extraordinario repunte del 150% registrado en 2015 respecto de 2014" y lejos del medio millón de solicitudes instadas en la UE en el mismo periodo.

Alerta sobre este asunto, que "aunque en el conjunto del Mediterráneo se hayan reducido las llegadas marítimas, la crisis migratoria de la UE sigue abierta" y "no se ha reformado el sistema de asilo ni colmado el grave déficit de solidaridad subyacente" como muestra "el radical incumplimiento" del sistema de cuotas diseñado hace dos años para dar un país estable a 160.000 refugiados de los que "sólo una quinta parte" han sido reubicados.