UGT CLM pide al Gobierno de España "cuentas claras" en la Seguridad Social y derogar la reforma de las pensiones de 2013

14/12/2017 - 18:52

El secretario de Administración y Formación de UGT Castilla-La Mancha, Alberto Sánchez, ha exigido que el Gobierno de España "clarifique ya las cuentas de la Seguridad Social y escuche nuestras propuestas, que acabarían totalmente con el déficit actual del sistema", al tiempo que pedido la derogación de la reforma laboral de 2012 y la de pensiones de 2013, "que está empobreciendo a los pensionistas presentes y empobrecerá a los futuros", y que "apueste por un sistema público y viable".

CIUDAD REAL, 14 (EUROPA PRESS)

Sánchez ha hecho estas declaraciones antes de inaugurar junto al secretario de Organización de la Unión de Jubilados y Pensionistas (UJP) de UGT confederal, Juan Cruz, y el secretario regional de UJP UGT, Germán Díez, las Jornadas sobre Pensiones que la UJP UGT Castilla-La Mancha organiza este jueves y viernes en la Casa del Pueblo de Puertollano, según ha informado el sindicato en nota de prensa.

El responsable de Administración y Formación ha recordado que hay 368.716 pensionistas en Castilla-La Mancha, que cobran una pensión media de 853,02 euros, es decir 71,56 euros por debajo de la media nacional, un 7,7% menos. La pensión media en Castilla-La Mancha se situó en octubre de 2017 en 924,56 euros mensuales, un 1,8% más elevada que hace un año, una décima menos que a nivel nacional, según datos publicados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

UN PROBLEMA DE INGRESOS, NO DE GASTOS

Alberto Sánchez ha asegurado que "el problema con las pensiones no es de gasto, sino de ingresos", por lo que ha reclamado que el Gobierno de Rajoy "aborde una agenda social con los agentes sociales, entre cuyos puntos principales se encuentre la solución a las pensiones".

"Son necesarias reformas para solventar el problema que tiene la Seguridad Social, que es de ingresos. Gastamos poco en pensiones, pese a lo que diga la OCDE. Si en España se destina el 10% del PIB a pensiones, en Alemania se gasta el 15 por ciento, no se puede decir que gastamos mucho en pensiones. No tenemos pensiones altas, sino más bien bajas", ha dicho.

Además, "un país que tiene un paro juvenil del 40%, no puede tener como solución aumentar la edad de jubilación. Nosotros hemos propuesto medidas para revalorizar las pensiones y para que la Seguridad Social se quede en superávit, pero el Gobierno no nos escucha. No nos vamos a dejar impresionar por estas campañas ultimas que quieren fomentar los sistemas privados de pensiones para capitalizar a la banca".

RAJOY "VENDE" LA INSOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA

El Gobierno de Rajoy "ha forzado el actual déficit de la Seguridad Social. Nos vende una situación de insostenibilidad del sistema que no es real solo para que se fomenten los sistemas privados de pensiones", ha asegurado Sánchez, que recuerda que "nuestro sistema ha aguantado bien durante décadas con superávit, hasta las reformas impuestas por el actual Gobierno desde 2012".

Además, "el Gobierno de España ha cancelado el diálogo social a principios de este año. No tenemos negociaciones de ningún tipo y el Pacto de Toledo está bloqueado porque el Gobierno no ha planteado ninguna medida de solución a los problemas que tiene actualmente el sistema de pensiones", ha denunciado el secretario de Administración y Formación de UGT Castilla-La Mancha.

En este sentido, ha considerado que "el sistema es totalmente sostenible y viable. Hay soluciones a la situación actual, pero el Gobierno no quiere escuchar. Falta dinero para la nómina mensual de las pensiones porque la Seguridad Social soporta gastos que no le corresponden y son responsables en gran medida del déficit de la Seguridad Social".

Además, ha manifestado que "la reforma laboral de 2012 ha precarizado el empleo y los salarios de una forma sin precedentes en nuestra democracia, que ha hecho que las cotizaciones sociales caigan a mínimos; y también se carga a la Seguridad Social muchas cuestiones que no le corresponden, como subvenciones a las empresas por la contratación de desempleados que se han demostrado totalmente ineficaces y que no deben pagarse con nuestras cotizaciones".

Por ello, Alberto Sánchez ha exigido "que se clarifiquen ya las cuentas de la Seguridad Social y que el Gobierno escuche nuestras propuestas, que acabarían totalmente con el déficit actual. Hay que derogar la reforma laboral de 2012 y la de pensiones de 2013, que está empobreciendo a nuestros pensionistas presentes y empobrecerá a los futuros pensionistas, y debe apostar por un sistema público y viable de pensiones".