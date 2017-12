PSOE exige solucionar los problemas que generan las bandadas de pájaros a vecinos y mobiliario de la plaza Rosales

14/12/2017 - 19:03

El PSOE de Jaén ha exigido al equipo de gobierno (PP) del Ayuntamiento una solución inmediata a los problemas que generan las bandadas de pájaros que se refugian en las arboledas de la plaza Rosales y que están causando molestias a los vecinos y daños al mobiliario urbano de la zona.

JAÉN, 14 (EUROPA PRESS)

La concejala socialista María Isabel Lorite ha señalado que la asociación de vecinos, que tiene su sede en esta plaza, y los residentes del entorno se quejan de que al amanecer y al atardecer el ruido de los pájaros es "insoportable" y los excrementos manchan todo el mobiliario urbano, desde fuentes a barandillas pasando por escaleras y bancos.

"Nos habían asegurado que la plaza se limpiaba a diario pero el estado que presenta parece indicar todo lo contrario", ha afirmado este jueves en una nota la edil, por lo que ha reclamado al Ayuntamiento que se extreme la limpieza mientras se busca una alternativa.

En este sentido, ha considerado que el Consistorio debería plantearse soluciones a este problema, desde la poda (que no la tala), como la que ahora se está acometiendo en otros puntos como el Paseo de la Estación, al control de las poblaciones de pájaros que acuden a resguardarse a estas arboledas.

En cualquier caso, ha subrayado que "lo que sí se hace necesario es la limpieza constante de la zona hasta que llegue otra alternativa", punto en el que ha recordado que la asociación de vecinos es un lugar de referencia para muchos porque en su sede se realizan actividades para mayores y pequeños.

"No puede ser que esta sea la imagen que se dé de la plaza, plagada de excrementos, con un hedor insoportable y con mobiliario tan sensible como fuentes de beber manchadas de heces", ha hecho hincapié la concejala socialista. Ha añadido, además, que el lugar es un enclave importante para la ciudad, ya que "es la puerta del casco antiguo y a diario pasan visitantes" que "no deberían llevarse esta imagen".

Por este motivo, la edil ha reiterado la necesidad de dar una solución integral al problema. "Es posible garantizar la calidad de vida de los vecinos con el cuidado del medio ambiente y del entorno y en la mano del Ayuntamiento y del equipo de Gobierno está", ha concluido.