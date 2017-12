El Pleno del Consell aprueba por unanimidad ampliar la anchura de la calzada en la carretera Llucmajor-s'Estanyol

14/12/2017 - 19:34

El Pleno del Consell de Mallorca ha aprobado este jueves por unanimidad redactar un nuevo proyecto de ampliación y mejora de la carretera de Llucmajor-S'Estanyol en 2018 que modifique el actual cruce con la carretera de Cabo Blanco y amplíe el ancho de la calzada de los últimos cuatro kilómetros hasta la llegada al núcleo de s'Estanyol.

PALMA DE MALLORCA, 14 (EUROPA PRESS)

El grupo popular en el Consell de Mallorca ha sido el que ha presentado esta moción después de que el Ayuntamiento de Llucmajor aprobara la modificación del proyecto de ampliación de la carretera que une este municipio con s'Estanyol y su posterior ejecución.

La consellera popular Margalida Roig ha expresado su satisfacción por la aprobación de la moción que ha defendido en el Pleno como "una prioridad en beneficio de la seguridad de los usuarios" debido a "la gran peligrosidad".

"Es una vía muy estrecha, frecuentada por muchos ciclistas durante todo el año, que presenta importantes desniveles y que limita con una pared seca que ha provocado deslizamientos. Todas estas circunstancias han sido determinantes en los continuados accidentes de tráfico que se han registrado en esta carretera en los últimos años", ha advertido.

Por otra parte, el equipo de gobierno insular ha votado en contra de la moción presentada por el PP de redactar, tramitar y aprobar dentro de la reserva de zona viaria actual el proyecto de la Ronda Norte de Inca.

El portavoz popular, Mauricio Rovira, ha lamentado "el retraso que, con esta decisión del Pacto, sufrirá en el futuro la realización del trazado completo de la Ronda Norte".

"No pedimos que se haga el trazado completo en esta legislatura, únicamente que se redacte el proyecto para que pueda hacerse en el futuro ya que, de no ser así, si en el futuro se decide completar la obra, serán necesarios varios años para su redacción, tramitación y aprobación por lo que posiblemente no podría terminarse en la siguiente legislatura", ha protestado.

Rovira ha dicho que la decisión de realizar sólo una parte del trazado "únicamente remendaba el problema de movilidad que sufre Inca y todos los usuarios que tienen que atravesar la ciudad para llegar a los municipios vecinos de la Serra".

Por otra parte, el portavoz popular ha reprochado al equipo de gobierno que haya aprovechado el Pleno "para colar la noticia" de la suspensión de las medidas cautelares que impidieron levantar el pasado mes de septiembre las barreras de los peajes del Túnel de Sóller.

Rovira ha dicho al presidente Miquel Ensenyat que "ahora podrá hacerse la foto más cara de la historia que, como mínimo, le costará a los mallorquines 17 millones de euros cuando la realidad es que el túnel sería gratuito para todos en el año 2022".