El PP aplaude la decisión del Parlamento de solicitar la destitución de María José López al frente de Cetursa

14/12/2017 - 19:53

El Partido Popular de Granada ha valorado de forma positiva la decisión del Parlamento de Andalucía de aprobar su propuesta de que el consejero de Turismo, Javier Fernández, proponga en el próximo consejo de administración de Cetursa, la empresa pública que gestiona la estación de esquí de Sierra Nevada, la destitución de su consejera delegada, María José López.

GRANADA, 14 (EUROPA PRESS)

Según ha informado el PP en una nota de prensa, la medida se ha aprobado con los votos favorables de PP, Podemos, Izquierda Unida y la abstención de Ciudadanos, mientras que el grupo socialista se ha opuesto.

La parlamentaria granadina del PP Ana Vanessa García ha expresado su "satisfacción" por el hecho de que haya salido adelante una propuesta del grupo 'popular', realizada después de que la Cámara de Cuentas hiciera público un informe que, entre otras cosas, se refiere a un "importante menoscabo de fondos públicos" en la empresa que gestiona la estación invernal.

"Llevamos tiempo denunciando una serie de irregularidades en Cetursa, como el cobro de sobresueldos por parte de directivos o la política de contrataciones que ha llevado a cabo María José López a espaldas del Consejo de Administración", ha indicado Ana Vanessa García.

A pesar de que la decisión adoptada por el Parlamento no es vinculante y por tanto no tiene por qué implicar la destitución de López, García ha mostrado su confianza en que el consejero "actúe de forma consecuente" y "respete" lo que ha acordado la mayoría. En ese sentido, ha mostrado su esperanza en que en la próxima reunión del consejo de administración de Cetursa, prevista para este mes de diciembre, "cumpla el mandato que acaba de darle el Parlamento" y proponga que María José López no siga al frente de la entidad.