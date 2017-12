El Museo de Lleida pedirá al juez inspeccionar en Sijena (Huesca) la sala de las piezas trasladadas

14/12/2017 - 21:22

El director cree que son "provisionalmente" de Catalunya y lamenta las prisas del traslado

LLEIDA, 14 (EUROPA PRESS)

El Museu de Lleida pedirá al Juzgado de Huesca realizar una inspección de las condiciones de la sala del Monasterio de Sijena al que el Gobierno aragonés ha trasladado 44 piezas de la galería leridana con una ejecución provisional de una sentencia que no daba validez a la compra de las obras por parte de la Generalitat.

El director del Museu, Josep Giralt, ha explicado su intención este jueves en el Espai Orfeó de Lleida, en un acto de apoyo a los trabajadores de la galería, en el que se ha emocionado en varias ocasiones y ha contado que entraron de madrugada casi un centenar de guardias civiles, entre 70 y 80 armados y una quincena de la policía judicial.

"Nosotros, en el informe que le enviamos al juez nos interesábamos por las condiciones de conservación preventiva que había en el lugar al que tenían que ir, y cuando esto se suavice y se tranquilice, como poseedores de las piezas, pediremos al juez de Huesca hacer una inspección temporal en la sala, porque estas piezas teóricamente son nuestras provisionalmente", ha afirmado.

"LAS PRISAS NO SON BUENAS"

El director ha insistido en que el traslado se hizo con prisas y que "las prisas no son buenas para mover 44 piezas que habían sufrido un incendio" y que el informe del Museo ya advertía que al menos once no soportarían el traslado.

Giralt ha mostrado su confianza en que prospere el recurso que se presentará al Tribunal Supremo para que las obras vuelvan al museo: "Estamos convencidos de que volverán las 44, nuestro problema, y por eso tenemos un acta notarial, es cómo volverán".

La portavoz de la Plataforma de entidades culturales de Lleida, Xus Llavero, ha conducido el acto, en el que algunas personas del público han animado al director a escribir un libro relatando el 11 de diciembre, el día del traslado, una propuesta que Josep Giralt ha apuntado como realizable.

El portavoz de Òmnium Cultural, Marcel Mauri y el vicepresidente de la ANC, Agustí Alcoberro, han mostrado el apoyo de sus entidades al museo y han recordado a los presidentes responsables de ANC, Jordi Sánchez, y Òmnium Cultural, Jordi Cuixart y a los exconsellers Oriol Junqueras y Joaquim Forn que están en prisión, ante unos 200 leridanos que con cuatro sillas vacías y con enormes lazos amarillos reclamaban la libertad de los presos del proceso independentista.

A lo largo del día, el Museo ha seguido compartiendo en redes sociales las muestras de apoyo, entre las que figura una del Consejo ejecutivo del Comité español del Consejo Internacional de Museos (ICOM-España), que ha desaprobado la forma en que se ha producido la entrega de los bienes, "mediante la insólita entrada policial a altas horas de la madrugada en un museo que ha ofrecido su colaboración para tal entrega desde el primer momento".