Delegados del G20 inician en Argentina tareas de coordinación de agenda

Buenos Aires, 14 dic (EFE).- Los delegados de los países miembros del Grupo de los 20 (G20) comenzaron hoy en la sureña ciudad argentina de Bariloche las tareas de coordinación de la agenda que abordará el grupo durante el próximo año.

Según informó el Gobierno de Argentina, país que preside actualmente el G20, los representantes tratan temas como educación, empleo, economía digital y agricultura.

"Las políticas públicas tienen que estar más coordinadas que nunca. Buscamos un mundo estable, justo y sostenible, y, por lo tanto, más seguro, más equitativo y pacífico", dijo el canciller argentino, Jorge Faurie, en el inicio de la reunión.

Los delegados son los representantes de los presidentes y jefes de Estado de los miembros del G20, y de la reunión participan además representantes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático y de la Comunidad del Caribe.

También asisten delegados del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Mundial, del Consejo de Estabilidad Financiera, del Banco de Desarrollo de América Latina CAF.

Asimismo están representados el Fondo Monetario Internacional, de Naciones Unidas, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la Organización Internacional del Trabajo, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Mundial de Comercio.

"Argentina está orgullosa de ser miembro del G20 desde su creación en 1999. Es un honor haber sido elegidos para presidirlo hasta diciembre de 2018", remarcó Faurie, que agregó que el país responderá "con un fuerte compromiso" para seguir haciendo de este grupo el "mecanismo principal de coordinación" para lograr estabilidad y gobernanza en finanzas y macroeconomías, así como en cuestiones sociales y políticas".

El canciller, según la información difundida, explicó a los delegados que las prioridades de la Presidencia argentina serán "el futuro del trabajo, asociado con una educación que desarrolle habilidades y permita a las personas beneficiarse de las nuevas tecnologías".

También las inversiones en "infraestructura para el desarrollo, que impulsan el crecimiento y la productividad", y por último "fomentar la producción de alimentos en las cadenas globales de valor, para lograr la seguridad alimentaria en todas partes".

"Los países del G20 han jugado un papel relevante en la elaboración de normas que se aplican a la comunidad internacional. Esto es algo que otorga al Grupo aún más fuerza: la capacidad real de identificar y aceptar los principios y directrices", agregó.

Como ejemplo, Faurie habló de la efectividad del G20 como instrumento, junto al multilateralismo.

"Cuando enfrentamos la crisis financiera mundial de 2008 prevaleció la cooperación y el sistema no colapsó", recordó.

Por otro lado, el canciller subrayó que Argentina ha tomado como lema "Construyendo consenso para un desarrollo equitativo y sostenible".

"Consenso no es solo un requisito formal. Significa compromiso, igualdad y asociación. Ese será el espíritu que alimentará todas nuestras propuestas, metas y compromisos", sentenció.

Faurie estuvo junto al delegado argentino, Pedro Villagra.

"No hay éxito posible de un país o una región aislados. En este mundo interconectado, si no funciona para todos no funciona para nadie. Por eso en el escenario internacional, y también a nivel nacional, las políticas tienen que estar más coordinadas que nunca", aseveró.

El G20 está integrado por 19 países más la Unión Europea -las 20 principales economías del mundo, tanto desarrolladas como emergentes, y durante todo 2018, diez ciudades de Argentina serán sede de más de 50 reuniones con 20.000 participantes de una amplia diversidad de países, que tratarán temas como economía, finanzas, empleo, educación, energía y agricultura.

El momento más importante de la Presidencia argentina llegará con la celebración en Buenos Aires de la cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de noviembre de 2018.