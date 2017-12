La Generalitat se personará en la pieza 5 para recuperar 250.000 euros presuntamente desviados con el PP

15/12/2017 - 13:43

La Generalitat Valenciana va a personarse en la pieza 5 del caso Gürtel, relativa a contrataciones menores entre el Consell y la empresa Orange Market, dirigida por Álvaro Pérez, conocido como 'El Bigotes', para recuperar unos 250.000 euros presuntamente desviados con el PPCV y que "pertenecen a los valencianos". Únicamente se personarán por la parte civil.

VALENCIA, 15 (EUROPA PRESS)

Así lo ha anunciado este viernes la vicepresidenta del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell. Ha explicado que en 2014, el tribunal valenciano, que en ese momento llevaba la instrucción de Gürtel, ofreció a la Generalitat la posibilidad de personarse en el procedimiento como posible perjudicada, "por haberse pagado dinero que no se debería haber pagado", pero el entonces presidente, Alberto Fabra, descartó esta opción.

"El entonces Gobierno decidió no defender los intereses de los valencianos ante los tribunales para recuperar el dinero presuntamente saqueado", ha insistido Oltra, para agregar que ahora se ha revocado este acuerdo "que se hizo en contra del criterio de la Abogacía de la Generalitat". "Revocamos el informe y nos personamos pero solo en la parte civil", ha apostillado.

Oltra ha afirmado que no se personan también en la parte penal puesto que la Generalitat corre el riesgo de que el tribunal encargado ahora del proceso --la Audiencia Nacional-- se lo deniegue a estas alturas de la causa, en la que ya está concluyendo la instrucción de la pieza, y tampoco le permita ir por vía civil.

La vicepresidenta ha concretado que el dinero presuntamente defraudado a la Generalitat son unos 250.000 euros y "queremos que vuelvan", ha insistido. No obstante, el total de los contratos firmados en esa época y que están estudiándose suman un valor de 1,6 millones de euros aproximadamente.

En total, ha recordado Oltra, se investigan 71 operaciones entre 2005 y 2009, en la época del PP, que afectan a Presidencia, Vicepresidencia, siete consellerias y organismos públicos. Se trata de expedientes en los que presuntamente se vulneraron los principios contractuales de concurrencia y publicidad y revelan situaciones en las que no hay constancia de que se hubiera realizado el servicio contratado.

Ha puesto como ejemplo un contrato por la ampliación del Hospital Clínico de València que se firmó en 2008 y también se pagó. Sin embargo, ha puntualizado Oltra, ha sido este Consell quien hace tres semanas aprobó un convenio con la Universidad Politécnica de València para que le vendiera un edificio para poder hacer la ampliación.

Así, ha dicho: "Hace diez años se pagó un acto de ampliación del Clínico que no se hizo nunca. Los valencianos pagaron un sarao vinculado a la ampliación del centro que no se hizo y dentro de una pieza que ahora se investiga", ha insistido, al tiempo que ha agregado: "Lo que no vamos a dejar de hacer es no intentar recuperar hasta el último céntimo de los valencianos".