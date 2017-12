PP lamenta que el PSOE dé "un portazo en las narices" a un pacto que evite el radicalismo de Podemos

15/12/2017 - 14:15

"El comunismo es lo que tiene, tristeza", dice Mercedes Fernández ante el escepticismo de IU de que se lleva a efecto el proyecto de Cercanías

GIJÓN, 15 (EUROPA PRESS)

La presidenta del PP en Asturias, Mercedes Fernández, ha reiterado este viernes desde Gijón la oferta para que el socialismo asturiano no se entregue a la radicalidad de Podemos y para llegar a un acuerdo presupuestario como se alcanzó en 2015 y 2017.

Fernández, en declaraciones a los medios de comunicación durante un brindis navideño con la Junta Local del PP de Gijón, ha avanzado, eso sí, que si el PSOE se conforma finalmente con la prórroga el PP no lo hará. Ha mostrado su sorpresa, asimismo, a que frente al PP que cree que es posible que haya un acuerdo el Gobierno socialista "nos dé un portazo en las narices", ha lamentado.

Sobre todo cuando lo hace, a su juicio, frente a un acuerdo con la izquierda que no parece factible, según ella. "No entiendo que un Gobierno no busque el acuerdo presupuestario", ha remarcado la presidenta 'popular', quien ha considerado este hecho de "inaudito".

Para ella, fueron buenos acuerdos que tienen por objeto satisfacer las necesidades de la mayoría de los asturianos, por lo que ha considerado que los presupuestos deben ser generalistas y no deben dar respuesta a los dirigentes radicales de la izquierda ni servir para repartir cargos en los despachos.

A su modo de ver, Asturias necesita unos presupuestos "centrados y moderados", que rebajen "un poco" la presión fiscal. Ha incidido, en este sentido, en que el PP trata, desde la oposición, de corregir ese gasto "alocado" del Gobierno asturiano socialista y rebajar la presión fiscal en Asturias. Fernández ha advertido de que no puede ser que el Principado registre los peores indicadores económicos y lidere la mayor presión fiscal del país.

A este respecto, ha acusado a los socialistas de "mentir" cuando aseveran que rebajar los impuestos es poner en riesgo los servicios públicos. Ha animado, sobre esta cuestión, a seguir los ejemplos de Galicia y Castilla y León y copiar su modelo fiscal. Unido a esto, ha considerado que no se puede decir que se busca el mejor modelo de financiación autonómica al tiempo que se mantiene el ranking en presión fiscal. Con todo, ha opinado que el socialismo en Asturias está "claramente en fin de ciclo".

Ha dejado claro, eso sí, que la interlocución del PP en materia presupuestaria es con el Gobierno socialista y no la FSA. Le ha recordado al presidente regional, Javier Fernández, en este sentido, que prometió al ser investido en su cargo servir al interés general de Asturias, a lo que le ha recalcado que un acuerdo presupuestario con la radicalidad de Podemos, no solo en los números sino en el discurso, no es lo que quiere la inmensa mayoría de los asturianos.

Y respecto a las declaraciones de UGT y CCOO invitando a los grupos parlamentarios a llegar a un acuerdo como sea, les ha replicado que "nadie firma los convenios colectivos como sea". Para ella, existen unos "mínimos negociadores", porque sino sería aprobarlo nada más que lo presenten.

Ha pedido seriedad, en este sentido, y ha sostenido que hay mucho gasto "ineficente, un sector público "mastodóntico" y muchas posibilidades de rebajar la presión fiscal sin poner en riesgo ni la Sanidad, la Educación ni los Servicios Sociales. A su juicio, hay muchas bolsas de gasto "ineficiente" y mucho "clientelismo" en los presupuestos que es preciso corregir o incluso eliminar.

"La Asturias subvencionada pasó de moda", ha remarcado al PSOE. Es más, ha opinado que si se pacta al final con la izquierda, el discurso político quedaría en Asturias reducido a "o Podemos o PP", a lo que ha recalcado que la mayoría asturiana está "en la centralidad". "Asturias no se merece el extremismo de Podemos", ha apuntado, asimismo.

Ha añadido, a esto, que en la región hay una izquierda que está continuamente peleándose, confrontando y donde Asturias no aparece, ni tampoco los asturianos, ni en los debates ni en la acción política, a su juicio.

RESPUESTA A IU

Por otro lado, sobre escepticismo de IU sobre el proyecto presentado por el ministro de Fomento, Ïñigo de la Serna, para las Cercanías en Asturias, ha apuntado que los integrantes de este partido son "muy pesimistomes" siempre.

"El comunismo es lo que tiene, tristeza", ha añadido. Para ella, se trata de un magnífico plan el presentado por el ministro, que además cuenta con "una buena tajada presupuestaria". Es por ello, que frente al 'pesimismo' de IU ha augurado que la coalición "se va a quedar sin discurso porque el Gobierno central lo va a hacer", ha defendido.

Por otro lado, y referido al ámbito gijonés, ha destacado que la ciudad cuenta con el PP, que es un partido "previsible", que vela por los intereses generales, tiene "solidez" y un Gobierno de España al que se puede llegar y que da respuesta a temas que preocupan a los gijoneses,

Prueba de ello ha citado el compromiso del Ministerio Fomento con el Plan de Vías frente a años "disparate" socialista, que finalmente aceptaron la centralidad de la estación. Para ella, gracias al impulso de De la Serna se tiene ahora un horizonte "razonable de optimismo", a lo que ha trasladado la importancia de que los asturianos sepan que hay un Ministerio capaz de dar respuesta "a temas eternos que el socialismo y la Izquierda no han sabido solucionar", ha asegurado.