El ex interventor de la Junta insiste en que "alertó" de irregularidades a través de "numerosos" informes

15/12/2017 - 14:19

El abogado del ex interventor general de la Junta Manuel Gómez, acusado junto a otros 21 ex altos cargos por el denominado procedimiento específico de los ERE, ha insistido este viernes en que su patrocinado "no omitió actuación debida alguna" y realizó "numerosos" informes para "alertar" de las irregularidades administrativas detectadas en los procedimientos de adjudicación de subvenciones y ayudas por parte de la Consejería de Empleo.

SEVILLA, 15 (EUROPA PRESS)

En la tercera sesión del juicio que se celebra en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla, el abogado del ex interventor general, José Rebollo, ha procedido a la lectura de algunos pasajes de su escrito de defensa, donde solicita la libre absolución de su patrocinado al entender que no ha cometido delito alguno.

En su escrito de defensa, el letrado apunta que su patrocinado "plasmó en los correspondientes informes las irregularidades detectadas en el sistema de adjudicación de ayudas, y los remitió a quienes tenían competencia y poder decisorio para adoptar las medidas oportunas y poner fin a dichas irregularidades", de forma que "no omitió, en el cumplimiento de sus funciones como interventor, acción alguna impuesta por ley".

A su juicio, del hecho de que conociera por razón de su labor de intervención que había irregularidades en el proceso de concesión de las ayudas "no puede desprenderse que conociera el destino final de los fondos adscritos a las mismas, y mucho menos que hubiera por su parte un ánimo de lucrar a terceros", agregando que la irregularidad administrativa "puede ser causa de anulabilidad o de nulidad de pleno derecho, pero no necesariamente de la comisión de una infracción penal como prevaricación o malversación".

RECHAZA CUALQUIER TIPO DE "CONNIVENCIA"

Al hilo de ello, y en su escrito de defensa, el letrado tacha de "incongruente" afirmar, por un lado, que su patrocinado denunció en reiteradas ocasiones y a través de sus informes la irregularidad del sistema establecido y los riesgos que el mismo entrañaba y que, al mismo tiempo, "se le atribuya una suerte de connivencia con los autores materiales de la malversación para que estos consiguieran su ilícito y en ese caso común propósito".

"Carece por completo de sentido que se considere que hubo connivencia con quienes supuestamente dispusieron de forma indebida de caudales públicos, precisamente de la persona que expuso en distintos informes remitidos a los órganos competentes la detección de irregularidades", apostilla el abogado, que asevera que a Manuel Gómez no se le puede imputar "el resultado de la inacción de otros por dejación del ejercicio de competencias que no le eran propias".

En la jornada de este viernes también se ha procedido a la lectura parcial de los escritos de defensa de los exviceconsejeros de Empleo Agustín Barberá, de Innovación, Jesús María Rodríguez Román, y de Economía José Salgueiro, así como de los ex secretarios generales técnicos de la Consejería de Empleo Francisco Javier Aguado Hinojal y Lourdes Medina Varo.

También se ha leído el escrito de defensa elaborado por el abogado del ex secretario general de Hacienda Antonio Estepa, mientras que el letrado del ex director general de Trabajo Juan Márquez ha renunciado a la lectura de su escrito. El abogado del ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, por su parte, ha recordado que optó por no presentar escrito de defensa como "estrategia procesal".

Una vez concluya la lectura de los escritos de defensa, y según ha anunciado el magistrado ponente, Juan Antonio Calle Peña, el juicio se retomará el día 9 de enero de 2018 con las cuestiones previas porque "no hay opción" de habilitar más sesiones la próxima semana a tal efecto, como había planteado al inicio de la jornada, al tener algunos de los letrados otros señalamientos en otras provincias.