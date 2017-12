Teresa Rodríguez subraya sobre los ERE que no hay "honestidad política" en "comprar paz social con dinero público"

15/12/2017 - 14:22

La coordinadora de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, ha manifestado este viernes, en relación al juicio sobre el presunto fraude de los expedientes de regulación de empleo (ERE) de la Junta de Andalucía, que se desarrolla desde esta semana en la Audiencia Provincial de Sevilla, que en esta comunidad autónoma "se ha comprado paz social con dinero público", y "eso no es honestidad política", según ha apostillado.

SEVILLA, 15 (EUROPA PRESS)

Así lo ha indicado en una entrevista en La Sexta recogida por Europa Press al ser preguntada sobre si cree en la honestidad personal de los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, que figuran entre los encausados en la llamada 'pieza política' del caso de los ERE que ahora se juzga.

Rodríguez ha indicado que "el problema no es si (Chaves o Griñán) se llevaron un euro o no" --que espera que no lo hayan hecho, según ha matizado--, sino que, por ejemplo, el Gobierno andaluz "ha mantenido diez años como director general de Empleo a un personaje que ahora parece estrambótico", en alusión a Francisco Javier Guerrero, otro de los encausados.

Ha explicado que no conoce "personalmente" ni a Chaves ni a Griñán, y ella "no duda de la honestidad personal de casi nadie que no conozca, pero en Andalucía "se ha comprado paz social con dinero público, y eso no es honestidad política", según ha aseverado.

En esa línea, ha indicado que la "supervivencia del PSOE-A se ha basado y se sigue basando desgraciadamente en un modelo de clientelismo", de forma que "en Andalucía de alguna manera se ha renunciado a nuestros derechos a cambio de recibir favores, y eso por el camino ha dejado pingües beneficios a las empresas que se llevaron subvenciones para instalarse aquí, y que después se fueron financiándoles" desde la Administración autonómica "de forma irregular las prejubilaciones de los trabajadores".

Rodríguez ha añadido que le parece que "hay poca honestidad política en haber mantenido un modelo donde ahora no sabemos qué habría pasado si esos fondos se hubieran invertido en industria para nuestra tierra", porque, según ha advertido, "no ha habido política industrial por parte de la Junta" y "nos han robado el futuro en Andalucía con esas prácticas y esa forma de actuar".

La dirigente de Podemos ha remarcado que "hay una estructura que va más allá de Chaves y Griñán", en referencia a "23 años de un autogobierno que costó mucha lucha conseguir en Andalucía, incluso muertos en manifestaciones, que no era para articular un mecanismo por el que un partido se garantice la paz social y su supervivencia como partido de gobierno a través de subvenciones que se dan discrecionalmente sin ningún tipo de control", según ha abundado.

Rodríguez también ha incidido en que desde Podemos quieren "recuperar el dinero de los ERE", ya que, según ha remarcado, "hay una enorme cantidad de dinero que no ha ido al desarrollo de Andalucía, a nuevos modelos productivos que necesitamos", y ha indicado que "no entendemos que, si hay propósito de enmienda y reconocimiento de responsabilidades políticas, la acusación particular que representa la Junta haya pedido el archivo" de la conocida como 'pieza política'.

En ese sentido, ha apuntado que "sigue habiendo una voluntad de evitar que exista esa devolución, esa recuperación de parte del dinero que se ha empleado para mantener redes clientelares, y no para invertirse en empleo de futuro para Andalucía", según ha finalizado.