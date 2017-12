Rojas ve una "tomadura de pelo" el acuerdo PSOE-Cs, a quienes "entra fiebre de megaproyectos" ante elecciones

15/12/2017 - 14:24

El portavoz municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Sevilla, Daniel González Rojas, ha calificado como una "tomadura de pelo" el acuerdo presupuestario alcanzado entre el gobierno del socialista Juan Espadas y Ciudadanos (Cs), a quienes les "entra la fiebre de los megaproyectos" cuando se acercan las elecciones.

SEVILLA, 15 (EUROPA PRESS)

"Lamentamos que el PSOE vuelva a echarse en manos de Ciudadanos y del PP y dé por imposible cualquier posibilidad de poner en marchas políticas de izquierdas en la ciudad en lo que queda de mandato", ha apuntado González Rojas, que considera que el acuerdo certifica, además, "el giro a la derecha del gobierno local y supone la última venta de humo de estos dos partidos".

Y es que, según ha señalado, tras el acuerdo alcanzado en materia fiscal, "con el PP de aliado", para bajar los impuestos a las familias sevillanas "con más patrimonio, PSOE y Cs renuevan ahora su pacto de gobierno 'de facto' con una nueva foto de cara a los presupuestos de 2018".

González Rojas ha hecho hincapié además en la "falta de credibilidad y de consistencia de este acuerdo", advirtiendo de que muchos de los anuncios realizados por Espadas y Millán "no se recogen en el documento que han firmado, mientras que otros aparecen sin cuantificar" y hay cuestiones que dependen "más de voluntad política que de presupuesto".

"Lo que ocurre es que a Espadas y a Millán les ha entrado la fiebre de los megaproyectos, olvidando los errores y la burbuja del pasado. Se acercan las elecciones y quieren pasar de la foto en la mesa firmando papeles, a la más vendible foto con el casco puesto inaugurando algunas obras", ha abundado Rojas.

En todo caso, "quien no los conozca que los compre", ha aseverado el portavoz de IU, avisando de que "a estas alturas no cuela que prometan para un año todo lo que no han ejecutado en dos y recogiendo cuestiones sobre las que el Pleno ya se mostró en contra". "Que la democracia y la realidad no estropeen una buena foto", ha apostillado.

Para González Rojas, el acuerdo firmado el jueves evidencia que "la sombra de San Telmo es alargada" y que PSOE y Ciudadanos ya cuentan con "una instantánea más para la colección, mientras los sevillanos tendrán que seguir esperando a que se resuelvan sus problemas".