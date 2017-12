PSOE y Podemos valoran el acuerdo político y el PP sostiene que demuestra las "cartas marcadas" de la negociación

15/12/2017 - 14:29

Los grupos parlamentarios del PSOE y Podemos han valorado el acuerdo político de la Ley de Presupuestos Generales de Extremadura para 2018 firmado entre este último partido y la Junta, mientras que el PP ha sostenido que dicho acuerdo demuestra las "cartas marcadas" con las que, en su opinión, se han negociado las cuentas y Ciudadanos lo ha enmarcado en la "legitimidad" de los grupos para llegar a acuerdos con el Ejecutivo regional.

Así se han pronunciado los grupos a preguntas de los medios sobre la firma entre la vicepresidenta y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, y la diputada del Grupo Parlamentario Podemos Jara Romero, del acuerdo político de la Ley de Presupuestos regionales.

En la rueda de prensa posterior a la reunión de la Junta de Portavoces, el portavoz socialista, Valentín García, ha valorado esta firma "muy positivamente" toda vez que hay reformas que hacer que no se pueden llevar a cabo desde la propia ley de presupuestos pero sí a partir de un acuerdo político.

"Ahora en el trámite de enmiendas tendremos que discutir con los grupos parlamentarios las enmiendas parciales pero es cierto que valoramos muy positivamente que Podemos y la Junta hayan avanzado en un documento en el que se ponen de acuerdo en materias como I+D+i, como sanidad, como enseñanza, como empleo, que son asuntos importantes", ha dicho.

De esta manera, García ha resaltado que la Junta de Extremadura ha encontrado "voluntad negociadora" en Podemos y no en el PP, que ha tenido las "mismas posibilidades" que el resto de grupos aunque, en su opinión, no las ha utilizado porque "tiene puesto su interés principal en las elecciones de 2019 y no quería llegar a acuerdos con la Junta".

En la misma línea se ha pronunciado el portavoz del Grupo Parlamentario Podemos, Álvaro Jaén, que ha dicho que éste ha sido el primer año en el que la Junta "ha querido escuchar propuestas" que la formación morada venía haciendo.

"A la tercera parece que ha sido la vencida y han querido escuchar propuestas programáticas que si se atienden a sus compromisos electorales eran fácil de suscribir", ha dicho.

De esta forma, Jaén ha aseverado que si el Ejecutivo regional ejecuta dicho acuerdo político no servirá para conseguir "todo" lo que Podemos busca pero sí puede ser un "primer paso para revertir las políticas de recortes" que están dejando a Extremadura con "intolerables" niveles de pobreza y desigualdad.

Por su parte, el diputado del PP Luis Alfonso Hernández Carrón ha aseverado que el acuerdo político suscrito entre Podemos y la Junta demuestra que desde el inicio de las negociaciones de cara a los presupuestos ambas partes jugaban con las "cartas marcadas".

Así, ha dicho que a su grupo le "da igual" que haya o no un documento sobre el acuerdo presupuestario entre Podemos y la Junta o si lo llevan o no ante un notario, ya que ha dicho que "total para lo que vale", todo lo que se firme "no se va a cumplir, como ha pasado con los acuerdos con el Partido Popular".

"Lo que sí debería hacer la Junta de Extremadura es informar sobre los acuerdos presupuestarios que ha hecho con Podemos, porque todo lo que era transparencia, grabaciones de audio, retransmisiones de las negociaciones de La Corrala se han convertido en opacidad y documentos que en estos momentos no se publican", ha aseverado.

Finalmente, la diputada de Ciudadanos, María Victoria Domínguez, ha enmarcado dicha firma en la "legitimidad" de los grupos para llegar a acuerdos con el Ejecutivo regional, "máxime cuando no hay mayoría absoluta".

No obstante, Domínguez ha expuesto que ha creído entender "cierto veto" en algunas declaraciones de Podemos en cuanto a la negociación de los presupuestos regionales para 2018, ante lo que ha dicho que su grupo trabajará en la presentación de enmiendas parciales con el objetivo de mejorar el texto.

Asimismo, ha recalcado que le llama la atención el calificativo de político presente en dicho acuerdo, dando la impresión, ha dicho, de que es un acuerdo "por encima de los presupuestos".

Por otro lado, los portavoces del PSOE y del PP ha vuelto a intercambiar opiniones en relación al aumento de la partida para altos cargos en los PGEx, en relación a la cual García ha sostenido que es "mentira" una subida del salario del 2 por ciento y Carrón ha reiterado que el PP no miente, sino que "miente" la Junta que prometió cinco consejerías y ha acabado contando con seis.