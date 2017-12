Rivera dice que gracias a Cs los ERE ya no son "un debate político": "Las instituciones deben estar limpias de sospecha"

15/12/2017 - 14:44

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha resaltado este viernes, cuando se desarrolla la tercera jornada del juicio del caso de los ERE contra los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán y a otros 20 ex altos cargos, que gracias a su partido este caso "es un tema judicial pero no es un debate político". "Las instituciones tienen que estar limpias de sospecha", ha apostillado.

SEVILLA, 15 (EUROPA PRESS)

Así se ha pronunciado Albert Rivera, en declaraciones a los periodistas en Sevilla, donde ha señalado que el objetivo del partido naranja persigue "limpiar la política de sospechas", a la par que ha afirmado que "en estos días en los que ya están sentados en el banquillo, recuerdo que a Cs nos llamaron chantajistas, concretamente Chaves, por exigir que no estuviera sentado en el escaño".

"Es importante lo que está pasando y lo que hicimos, si Cs no hubiera llegado a ese acuerdo de lucha contra la corrupción en Andalucía, hoy el debate no sería judicial, sino político", ha abundado el líder del partido naranja, quien ha considerado que gracias a su acción "hoy se habla en el Parlamento andaluz o en Congreso del impuesto de sucesiones y donaciones, del IRPF, de los autónomos o de políticas sociales, y no los escaños de Chaves y de Griñán". "Ese logro conseguimos", ha apostillado.

Así las cosas, Rivera ha insistido en que "cuando uno se sienta en el banquillo por casos tan graves no puede compartir banquillo con escaño", de manera que ha asegurado en que "en política no se puede mezclar la sospecha de corrupción con sentarse en un escaño". Y esto es algo, como ha subrayado, que ha conseguido Cs en Andalucía pero también en otros sitios como Murcia o Madrid.

Por todo, el presidente de Cs se ha mostrado convencido de que "la mayoría de los españoles nos apoyan a la hora de limpiar de sospecha de corrupción los escaños y las instituciones que son de todos", ha zanjado.