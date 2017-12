Auvasa cree que cuando se compruebe que la reordenación cumple los tiempos de descanso se llegará a un acuerdo

15/12/2017 - 14:43

Andrés Bernabé asegura que no se ha recibido notificación oficial sobre la resolución de la Comisión de Convenios de la Junta

El gerente de Auvasa, Andrés Bernabé, ha pedido este viernes "tiempo para madurar" aspectos como el resultado de la reordenación de las líneas que entrará en vigor el próximo 1 de enero en los períodos de descanso de los conductores y comprobar si cumplen con el objetivo marcado, momento en el cual considera que se podrá alcanzar un acuerdo con los sindicatos.

El responsable de la empresa municipal de autobuses de Valladolid y el concejal de Seguridad y Movilidad, Luis Vélez, han defendido la búsqueda del entendimiento con los representantes sindicales en la negociación del convenio colectivo y de la media hora de descanso que, como ha recordado el edil, es una obligación marcada por sentencia judicial.

En este sentido, Bernabé ha asegurado que no ha plazo, sino que se requiere de "un tiempo para madurar ciertos aspectos de funcionamiento", como el ecnaje de los tiempos de descansos en la nueva reordenación de líneas. "Necesitamos tiempo para comprobar los tiempos de descanso, ver si se ajusta a la realidad, ver si el tiempo se cumple, y si tenemos la certeza ahí podemos ver acuerdos", ha reflexionado el gerente.

Para Ángel Bernabé toda la negociación necesita un periodo de trabajo "intenso" con el Comité de Empresa para poder "incrementar ese clima de confianza y tratar de poner los acuerdos sobre la mesa". "Trabajaremos hasta que digan que sí", ha aseverado el gerente, al recordársele que los sindicatos ya han manifestado su rechazo a la propuesta de descansos "fraccionados" con un total mínimo de 30 minutos.

Por otra parte, Bernabé ha asegurado que Auvasa y el Ayuntamiento no han recibido notificación alguna sobre la resolución de la Comisión de Convenios que, según difundieron los sindicatos, había resuelto el conflicto sin posicionarse a favor de alguna de las partes.

"Cualquier cosa que podamos decir no sabemos si será o no será ajustada a la realidad, es mejor no comentar nada al respecto y esperar", ha explicado Bernabé, quien ha recalcado que si el sistema que proponen para los descansos en la nueva reordenación se podría resolver el problema.

CONVENIO PRORROGADO DESDE 2013

En cuanto a la negociación del convenio, el gerente ha reconocido que la situación es "difícil", pero ha incidido en que el ambiente es, a su juicio, "bueno", y espera que en próximas reuniones se pongan "temas muy serios" sobre la mesa para llegar a un acuerdo "más pronto que tarde". De hecho, el concejal ha advertido de que el convenio lleva tiempo prorrogado y que cuando el actual equipo de Gobierno llegó al Ayuntamiento en 2015 ya llevaba dos años en esta situación.

En este sentido, ha explicado que Auvasa está condicionada por una regla de gasto que debe cumplir, pues la subvención del Ayuntamiento "no puede incrementarse" por las limitaciones de la Ley Montoro ni tampoco se puede "contratar plantilla" porque "la tasa de reposición es la que es", de modo que tienen que negociar lo que esté "en la mano" de Auavas y el Gobierno municipal para no saltarse la regla que vienen "impuestas desde muy arriba".

Por ello, ha señalado que estudiarán las propuestas que no supongan más necesidad presupustaria y ha puesto como ejemplo el establecimiento de rotaciones cada año en los turnos de Navidad y Año Nuevo, pero, por el contrario, "si piden aumento del 3 por ciento en todos los conceptos" no se podrá aceptar.

En todo caso, ha confiado en que los trabajadores "empiezan a entender las circunstancias", por lo que cree que "cada vez son menos las diferencias.

Luis Vélez ha reconocido que "desgasta mucho estar en una permanente negociación y con frentes abiertos", pero ha querido destacar y "felicitar" a la Dirección de Auvasa por el acuerdo que ha habuido en la propuesta de los calendarios de 2018, algo que, ha apostillado, "no es noticia porque no es un problema", pero ha recordado que pero las dos últimas huelgas en Auvasa fueron por dicho asunto.

La empresa, ha recordado, presentó una propuesta el pasado 30 de noviembre que cumplía el acuerdo alcanzado con los sindicatos en septiembre y que ha sido "positivo" para los trabajadores y los sindicatos porque son "mejores" y también para la empresa porque "no suponen más coste".