AMPL.- Rivera pide a votantes de Podem que "cambien su voto" y opten por uno "útil" que evite otro referéndum

15/12/2017 - 14:48

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha pedido este jueves a los votantes de Catalunya en Comú-Podem que "cambien su voto" y opten por uno "útil" que evite otro referéndum de independencia, ante la posibilidad de que dicha formación pueda convertirse en llave de gobierno tras las próximas elecciones del 21 de diciembre.

SEVILLA, 15 (EUROPA PRESS)

Así se ha pronunciado durante su participación en Sevilla en los Encuentros de la cadena Ser con motivo del 40 aniversario del 4D, preguntado sobre el hecho de que el cabeza de lista de esta formación, Xavier Domènech, diga que solo vería un gobierno junto con PSC y ERC.

"Lo mejor que podemos hacer para que esto no suceda es quitarle la llave a Podemos, sacando muchos votos e incluso que votantes de Podemos cambien su voto y hagan un voto útil porque si depende de Iglesias, Domènech o Colau van a continuar con el referéndum de independencia", ha advertido.

El presidente de Ciudadanos ha insistido en que si Podem y el secretario general del Podemos, Pablo Iglesias, "tienen la llave la van a meter en la cerradura equivocada, la de ERC y la independencia". Y es que, según ha destacado, en el programa electoral de Catalunya en Comú-Podem se recoge la celebración de un referéndum de independencia.

Ha dicho que no le puede pedir a Podemos que se haga constitucionalista, ni que sea un partido "sensato", destacando que hay muchos votantes de la formación morada que no quieren la independencia. "Apelo a esos votantes, que son los que tienen la llave para meter el voto en la cerradura adecuada, a que cambien su voto", ha agregado.

Rivera, que se ha mostrado "esperanzado" con los resultados de las elecciones del próximo jueves, ha dicho que después del "golpe a la democracia" que acometieron el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y su número dos en el Gobierno, Oriol Junqueras, espera que los catalanes digan "basta ya" y pueda haber un gobierno constitucionalista en el que estén presentes Cs, PSOE y PP.

ESPERA QUE SÁNCHEZ Y EL PSC "REFLEXIONEN"

Ha destacado que, según los sondeos, Cs se disputa la victoria con ERC, pero que todo dependerá de la movilización que haya en las urnas. "Si la gente va a votar ganaremos, pero si no, podemos tener un mal trago", ha avisado el máximo dirigente de la formación naranja, quien ha dicho esperar que el PSC y el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, reflexionen sobre "el veto" a la candidata de Cs, Inés Arrimadas, si ésta gana las elecciones.

Según ha defendido Rivera, si se produce esta posibilidad "nadie se imagina que el PSC le impida gobernar para pactar con ERE". En su opinión, la "mayor presión" la van a ejercer los propios votantes socialistas que no van a tolerar que sus votos vayan a ERC y no a un gobierno constitucional. "España no está para vetos y el futuro de este país no pasa por proyectos de negación", ha sostenido.

El líder de Cs ha dicho estar "harto" de que personas de su familia y de su entorno le hablen de casos de "acoso, señalamiento y amenazas" y que espera que tras el 21D pueda "dormir aliviado". "Espero poder darle un abrazo a mis padres y decirles que esto se acabó", ha confesado Rivera, quien ha dicho estar acostumbrado a que le critiquen y amenacen a él, pero no a sus familiares.

"Mi objetivo es acabar con la pregunta de si eres separatista o constitucionalista, así como también acabar con los bandos", ha afirmado Rivera, para quien "lo peor" que puede hacer un gobernante es dividir en dos bandos a una sociedad, "y eso ha hecho Puigdemont". Por todo ello, ha dicho esperar que el 21D acabe con una presidenta de la Generalitat de Jerez (Cádiz) y con un partido constitucionalista gobernando. "Eso sería justicia divina y algo maravilloso", ha zanjado.

Por su parte, el líder de Cs en Andalucía, Juan Marín, que ha debatido junto con Rivera en estos encuentros, ha indicado que a todos los compañeros de Andalucía les gustaría estar más tiempo en Cataluña "echando una mano" en estos momentos. Se ha mostrado convencido de que el abrazo entre Rivera y sus padres se va a producir y de que Inés Arrimadas es la única persona que puede hacer que la convivencia y la normalidad "vuelva a los hogares de Cataluña".

LA FINANCIACIÓN AUTONÓMICA NO ES UNA "VARITA MÁGICA"

De otro lado y en relación a la financiación autonómica, Albert Rivera ha advertido de que dicha cuestión no supone "ninguna varita mágica que lo soluciona todo, como la falta de competitividad de las empresas, el paro o los bajos niveles educativos". En su opinión, se hacen necesarias otras medidas por parte de los gobiernos autonómicos para hacer frente a estos y otros problemas.

Ha asegurado que en materia de financiación va a estar de acuerdo con el informe elaborado por los expertos y "no con lo que pacte Montoro con el PNV o con el PSOE". "No puede ser que unos señores se encierren en una habitación y decidan que Andalucía, Madrid o Cataluña tengan que aportar dinero a una comunidad más rica", ha señalado Rivera, en relación al cupo vasco.

El presidente de Cs ha indicado que no puede haber privilegios para ninguna comunidad y que él como catalán ni siquiera los quiere para Cataluña. Así, se ha mostrado en contra de "prebendas" para unos territorios que supongan que unos ciudadanos puedan tener más derechos por haber nacido en un lugar u otro.

"Y esa tentación es la que tienen los viejos partidos porque han funcionado siempre así", ha manifestado Rivera, quien ha dicho esperar que tras las elecciones del 21D no tengan esa tentación ni PP ni PSOE. "Después de estas elecciones no puede haber prebendas, privilegios ni soluciones bilaterales", ha zanjado el líder de Cs.

Sobre la financiación autonómica, Marín ha dicho que hará falta una mayoría importante para afrontar esta reforma, que se ha "retrasado" por la situación compleja que se vive en Cataluña y por el "cambio de monedas" que ha habido con el cupo vasco "para mantener el sillón".

Tras destacar que todos los expertos coinciden en la eliminación de privilegios, el dirigente de la formación naranja en Andalucía ha defendido un nuevo modelo con "vocación indefinida aunque revisable" que evite "los tsunamis cuando llega una crisis". "Hay que garantizar a las generaciones futuras la prestación de los servicios", ha concluido.