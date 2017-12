Escuelas municipales de música firman un manifiesto en el que instan a la Comunidad a que garantice su existencia

15/12/2017 - 15:00

Enlaces relacionados Más de 50 cargos públicos firman un manifiesto de apoyo a los ediles de Somos Alcalá investigados por prevaricación (12/12)

Vetusta Morla también lo ha suscrito

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

El Movimiento por las Escuelas Municipales de Música y Danza ha firmado un manifiesto para instar al Gobierno regional a que garantice las escuelas municipales en la región, independientemente de los recursos económicos de los ayuntamientos.

El manifiesto recoge que las escuelas de Música y Danza son "una pieza clave en la formación artística", ya que forman aficionados y fomentan "el gusto y el placer" de los madrileños por la música y la danza, algo que, a juicio del colectivo, "es fundamental para la incorporación del arte y la cultura en nuestra vida cotidiana".

Asimismo, en texto han criticado que después de 203 el Gobierno regional eliminó la financiación para estas escuelas y los ayuntamientos tuvieron que elegir "entre cerrarlas o afrontar privatizaciones traumáticas y dejarlas en estado de semi abandono". A su parecer, "las condiciones de los profesores" disminuyeron.

Vetusta Morla lo ha apoyado y ha compartido este manifiesto a través de las redes sociales y un vídeo en el que los componentes del grupo dicen: "¿Te imaginas una vida sin Escuelas de Música y Danza? Nosotros no, porque si no, Vetusta Morla no hubiera existido".